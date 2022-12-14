朗科旗舰内存 Z RGB DDR5 新规格 8000MHz 发布，即将量产上市

IT之家 12 月 14 日消息，随着 Intel 和 AMD 对 DDR5 的全面支持，以及新平台兼容性的优化提升，市面上 DDR5 产品纷纷推出。

此前，朗科发布了旗舰款 Z 系列 DDR5 内存，经过研发团队对 DDR5 潜力不断地挖掘，在 6200MHz 的基础上迎来更新，推出了高达 8000MHz 的规格频率，将于明年初上市。

除了 DDR5-8000MHz 频率外，朗科 Z 系列还新增 DDR5-7600/7200/6600/6000MHz 四款规格，其采用原厂 Hynix A-die 颗粒。

朗科 Z RGB DDR5 搭载 1.8mm 加厚铝合金材质散热片，黑、银两种配色，黑色款使用金属拉丝工艺，而银色款和顶部导光条一样使用电镀银工艺。

2022 年，朗科已先后推出多款不同定位的 DDR5 内存，随着 Z RGB DDR5 的发布，也完成了对内存的市场布局，朗科 DDR5 内存定位由高到低分别为：Z 系列、绝影系列、越影 II 系列以及超光系列。

IT之家了解到，除了 Z RGB DDR5 以外，绝影 RGB DDR5 也同样迎来规格更新，新增了 6000MHz 规格，时序为 40-40-40-96，电压 1.35V。

绝影 RGB DDR5-6000 内部测试图

至此，绝影 RGB DDR5 已公布规格如下表所示：

绝影 RGB DDR5-6000MHz 也将于近期上市。