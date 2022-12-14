《卧龙：苍天陨落》Steam 开启预售：标准版国区售价 298 元，有中文配音

IT之家 12 月 14 日消息，暗黑三国诛死游戏《卧龙：苍天陨落》将于 2023 年 3 月 3 日发售，登陆 Xbox Series X / S、Xbox One、PS5、PS4 和 PC（通过微软商店 和 Steam）平台。

今日，《卧龙：苍天陨落》在 Steam 平台开启预售，标准版国区售价 298 元，数字豪华版国区售价 447 元，支持简体中文字幕和中文配音。

游戏介绍称，《卧龙：苍天陨落》以东汉末年的中原大地为舞台，玩家将化身无名义勇兵，运用融合了中华武术精髓的剑戟动作，踏破妖魔横行之乱世。此外，本作还设计了崭新的战略要素，帮助玩家克服逆境。

IT之家了解到，预购《卧龙：苍天陨落》标准版游戏可得“白虎战铠”，截止 2023 年 3 月 16 日。

《卧龙：苍天陨落》数字豪华版包括：

《卧龙：苍天陨落》（游戏本体）

季票（追加 DLC“逐鹿中原” “称霸江东” “风起荆襄”、季票特典“青龙战铠”）

数字美术画集

数字迷你原声碟

DLC “逐鹿中原”预定于 2023 年 6 月开放下载

DLC “称霸江东”预定于 2023 年 9 月开放下载

DLC “风起荆襄”预定于 2023 年 12 月开放下载

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