《钢铁侠》《小美人鱼》等影片被美国国会图书馆电影登记处保存

IT之家 12 月 14 日消息，据 Variety 消息，漫威的原创超级英雄大片《钢铁侠》、迪士尼的《小美人鱼》以及经典浪漫喜剧《当哈利遇见莎莉》已被被美国国会图书馆国家电影登记处选中保存。

据报道，每年国会图书馆馆长都会列出 25 部至少有 10 年历史的电影，将其登记为具有“文化、历史或美学”意义的电影。

图源漫威官网

漫威影业总裁凯文・费格表示，他很高兴导演乔恩・法夫罗的《钢铁侠》入围该名单，这部电影让漫威电影宇宙大放异彩。凯文・费格在一份声明中表示：“钢铁侠是漫威影业独立制作的第一部电影，这是我们第一部拥有所有创意控制和监督的电影，它决定了我们的成败。”

入选 2022 年国家电影登记处的电影：

《Mardi Gras Carnival》 (1898)

《出租车卡洛威家庭电影》（1948-1951）

《Cyrano de Bergerac》 (1950)

《Charade》(1963)

《天蝎星升起》 (1963)

《每个好人的背后》 (1967)

《提提卡失序记事》 (1967)

《明格斯》(1968)

《曼萨纳 》(1971)

《贝蒂讲述她的故事》 (1972)

《Super Fly 》 (1972)

《阿提卡》 (1974)

《Carrie 》(1976)

《Union Maids》 (1976)

《放出话来：我们的生活故事》 (1977)

《Bush Mama》 (1979)

《The Ballad of Gregorio Cortez》 (1982)

《Itam Hakim, Hopiit》 (1984)

《发胶》 (1988)

《小美人鱼》 (1989)

《舌头不打结》 (1989)

《当哈利遇见莎莉》 (1989)

《家庭聚会》 (1990)

《钢铁侠》 (2008)

《Pariah》 (2011)