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沪上阿姨回应被腾讯手游《光与夜之恋》停止合作：门店已辞退涉事员工

2022/12/14 20:53:21 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 14 日消息，由腾讯发行的高沉浸互动恋爱手游《光与夜之恋》官博今日发布声明，由于宣发当天出现辱骂玩家和游戏男主的情况，《光与夜之恋》宣布「沪上阿姨 × 光与夜之恋」联动活动取消，即日起将与沪上阿姨停止合作

今日晚间，鲜果茶品牌沪上阿姨发布声明，对此次受到伤害的玩家致以最诚挚的歉意，并称尊重各类游戏品牌及人物 IP，更尊重广大《光与夜之恋》玩家。沪上阿姨对涉事门店进行了严肃地批评，门店已对涉事员工进行辞退处理

声明

针对沪上阿姨与《光与夜之恋》联动终止合作的相关情况，我们深感遗憾，对此次受到伤害的玩家致以最诚挚的歉意！我们对与《光与夜之恋》合作始终保持开放的态度，我们尊重各类游戏品牌及人物 IP，更尊重广大《光与夜之恋》玩家。

本着高度负责的态度，针对本次联动合作中个别授权门店出现的情况，公司第一时间组织内部各个部门进行了详尽的调查，并对经查验真实发生的不当行为，积极追踪和跟进，对涉事门店进行了严肃地批评，门店已对涉事员工进行辞退处理。

与此同时，公司充分尊重并接纳广大玩家和消费者的监督和建议。接下来，我们会加强对门店人员的管理与培训，为广大消费者提供更加优质的服务与体验。

沪上阿姨成立至今，一直秉持以消费者为中心的理念，高度关注产品和服务，我们始终致力于为消费者提供健康、好喝、高质价比的产品，未来我们将用更好的产品和服务回报广大消费者的支持和信任。

再次向广大玩家及消费者致歉！  

沪上阿姨

2022 年 12 月 14 日

IT之家了解到，《光与夜之恋》是一款高沉浸互动恋爱手游，汇聚国内外顶级 CV、殿堂级作曲家、超一线画师及豪华编剧团队，倾力营造与众不同的真实恋爱氛围，游戏于 2021 年 6 月 24 日全平台公测。

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关键词：光与夜之恋沪上阿姨

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