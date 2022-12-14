努比亚 Z50 通过 3C 认证，5000mAh 电池 + 80W 快充

IT之家 12 月 14 日消息，努比亚 Z50 新机今日通过了 3C 认证，型号为 NX711J，配备 80W 充电器。根据此前官方预热，该机搭载 5000mAh 电池。

努比亚 Z50 将于 12 月 19 日 14:00 发布，slogan 为“红圈影像 个性旗舰”，号称极限待机长达 30 天，日常续航高达 35.52 小时。

IT之家了解到，努比亚 Z50 将拥有灵犀省电技术，通过 AI 场景预测、智能冷冻、数据对齐，和外设连接的优秀管控，从系统底层为 Z50 提供一整套的功耗保护。据官方数据，灵犀省电技术可使新机导航功耗下降 15%、视频功耗下降 10%、游戏功耗下降 15%、通话功耗下降 15%、夜间待机功耗则下降 30%。

努比亚 Z50 搭载第二代骁龙 8 移动平台，CPU 性能提升了 35%，能效提升了 40%，GPU 性能提升 25%，能效提升 45%，官方称该机的跑分突破 1337140 分（应该是安兔兔平台）。根据此前预热，新机还采用 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 存储。

除了续航给力，影像也是努比亚 Z50 的一大看点。根据官方此前公布，努比亚 Z50 配备了 5000 万像素 AF 超广角微距二合一主摄像头，支持 2cm 极近距离微距、14mm 等效焦距、116° 超广角和超低畸变。并采用全新 35mm 定制光学系统，搭载 7P 16 层光学镀膜，轻松拍出通透感；采用多通道光谱传感器，智能感知环境元素，色彩还原的准确度提升 35%，光的频闪度降低 30%，随手都能拍出好照片。