【IT之家开箱】小米 13 烈焰红图赏：“献给有品位、有趣、有激情的每一个你”

在 12 月 11 日晚间的小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会上，小米 13 正式发布，售价 3999 元起。

小米 13 采用高亮金属直立边框，搭载超窄边直屏，拥有旷野绿 、远山蓝、黑 、白四款配色。

与此同时，小米 13 还带来五种限量定制色：烈焰红、宝石蓝、飓风黄、丛林绿、水泥灰，颜色来源于经典跑车，仅在小米商城线上销售。

小米表示，以此“献给有品位、有趣、有激情的每一个你”。

IT之家拿到了小米 13 烈焰红配色版本，现在为大家呈上这款新机的开箱图赏。

小米 13 的烈焰红是一种高饱和度的红色，有点殷红的味道，观感非常接近中国传统古建筑中常用的那种红色。

在这种红色之上，小米 13 还做了一个镜面处理，带来了一种陶瓷的油润感，并且还有不错的反光效果，当然，沾染指纹也是不可避免的了。

与之搭配的，则是直角边框设计，黑色中框带来的金属质感十足。

大家倒也不必担心直角中框带来的割手问题，在细节设计上，小米的后壳、屏幕边缘乃至中框的边缘都做了一个微小弧度，因此握持手感还是相当出色的。

摄像头部分，三摄模组构成了标准的圆角正方形。表面覆盖黑色的玻璃面板，摄像头之间仍然是熟悉的细线分割设计，充满规整和秩序感。

回到正面，小米 13 搭载 6.36 英寸定制超窄视觉四等边柔性直屏，配备 1.61mm 超窄边，屏幕和中框之间没有塑料支架，呈现出了 93.3% 超大屏占比。

不夸张的说，小米 13 确实做到了视觉上的四边等窄，这一点在整个安卓阵营里都是很少见的。

这块屏幕还采用 E6 发光材质，峰值亮度 1900nit，功耗降低 22%，支持全局 120Hz 高刷，应用还能逐一单独设置，还支持 DC 调光。

小米 13 整机厚度 7.98mm，重量 189g，握持质感很足，没有丝毫的廉价感。

就外观设计来说，抛去受争议的地方，小米 13 确实是当下少有的、能够作出高端质感的小屏旗舰。对于那些不喜欢大屏手机，喜欢单手掌控的消费者来说，真的可以去亲自上手感受一下小米 13。

性能方面，小米 13 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，配备 4642mm² 超大 VC 液冷散热，拥有 4500mAh 电池，DOU 续航 1.37 天，支持 67W 有线快充、50W 无线快充、10W 反向充电，还配备了小米澎湃电池管理系统。

影像方面，小米 13 搭载了“徕卡超色彩影像”，小米与徕卡共建色彩数据库，针对数百万张照片进行机器学习，还针对 4700 种场景逐一进行色彩模型布局。

小米 13 搭载三颗徕卡专业镜头：

主摄 | Ultra 同款的徕卡专业光学镜头，HyperOIS 超级光学防抖；

长焦 | 全新升级的徕卡长焦，75mm 经典焦段，f / 2.0 大光圈；

超广角 | 120° 广阔视角。

此外，小米 13 支持 IP68 防尘防水、立体声双扬声器、NFC、红外等，数字车钥匙支持更多品牌。

IT之家了解到，小米 13 售价为：

8GB + 128GB 售价 3999 元

8GB+ 256GB 售价 4299 元

12GB + 256GB 售价 4599 元

12GB + 512GB 售价 4999 元

小米 13 的 5 款限量定制色，12GB + 512GB 售价 4999 元，在小米商城限量发售，限量 5 万台，每人限购 2 台。