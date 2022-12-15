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《英雄联盟手游》3.5b 版本上线：新英雄莉莉娅到来，无限火力模式限时回归

2022/12/15 8:38:55 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 12 月 15 日消息，《英雄联盟手游》3.5b 版本将于今日上线，迎来新英雄“含羞蓓蕾 莉莉娅”和限时回归的“无限火力”模式

在 3.5b 版本中，新英雄莉莉娅也将登陆峡谷，并于今日（12 月 15 日）上午 10 点推出

腼腆羞怯的仙灵小鹿莉莉娅，正在艾欧尼亚的森林中漫步。她躲藏在凡人视线的边缘 —— 凡人的神秘让她着迷，同时也让她害怕。莉莉娅想要弄明白，为什么他们的梦再也无法抵达幻梦树。

如今，她带着一根魔法树枝游历艾欧尼亚，寻找人们未实现的梦境。只有通过梦境，莉莉娅才能绽放，并帮助人们解开恐惧的郁结，找寻点燃内心的花火。呦 ——！

▲ 图自英雄联盟手游官方，下同

同时，无限火力模式将于 2022 年 12 月 15 日 10:00 至 2023 年 1 月 9 日 23:59 限时回归。在此前的无限火力中，英雄会额外增加 200 的技能急速，且所有技能将不消耗法力值和能量。

IT之家了解到，《英雄联盟手游》3.5b 版本还将上线灵魂莲华、雪球大战主题活动，推出灵魂莲华系列皮肤。

游戏调整方面，卡萨丁、盖伦、凯隐、潘森等英雄迎来增强，对布隆等英雄进行平衡性调整；猛然冲击、巨人杀手、探路者符文迎来加强。

此外，《英雄联盟手游》 4.0 版本预计将于 2023 年 1 月 11 日亮相

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关键词：英雄联盟手游

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