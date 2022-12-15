《英雄联盟手游》3.5b 版本上线：新英雄莉莉娅到来，无限火力模式限时回归

IT之家 12 月 15 日消息，《英雄联盟手游》3.5b 版本将于今日上线，迎来新英雄“含羞蓓蕾 莉莉娅”和限时回归的“无限火力”模式。

在 3.5b 版本中，新英雄莉莉娅也将登陆峡谷，并于今日（12 月 15 日）上午 10 点推出。

腼腆羞怯的仙灵小鹿莉莉娅，正在艾欧尼亚的森林中漫步。她躲藏在凡人视线的边缘 —— 凡人的神秘让她着迷，同时也让她害怕。莉莉娅想要弄明白，为什么他们的梦再也无法抵达幻梦树。

如今，她带着一根魔法树枝游历艾欧尼亚，寻找人们未实现的梦境。只有通过梦境，莉莉娅才能绽放，并帮助人们解开恐惧的郁结，找寻点燃内心的花火。呦 ——！