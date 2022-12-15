黑客发布兼容苹果 iOS 15 和 iOS 16 的越狱工具

IT之家 12 月 15 日消息，苹果公司一直在努力提高其操作系统和设备的安全性，黑客已经越来越难为 iOS 创建越狱工具。不过 palera1n 团队通过不懈努力，近日发布了一个越狱工具，不仅兼容 iOS 15，而且还兼容 iOS 16。

越狱能够移除 iOS 设备上的软件限制，这样用户就可以访问和修改系统文件，从而实现各种自定义修改和应用侧载等功能。当然，苹果公司一直反对对旗下设备进行越狱。

palera1n 越狱是基于 checkm8，这是一个早在 2019 年发现的漏洞。该漏洞被认为是“不可修复的”，因为它是在苹果从 A5 到 A11 仿生芯片的 bootrom 中发现的。当然，苹果可以改变系统的其它部分，以防止黑客利用这个漏洞，但该公司无法在旧设备上实现永久修复。

据 palera1n 越狱工具背后的开发者称，该越狱工具适用于从 iOS 15.0 到 iOS 16.2 的任何版本的操作系统，iOS 16.2 正式版刚刚发布，目前还不清楚该工具是否也适用于今日发布的 iOS 16.3 测试版。

然而，受 checkm8 漏洞影响的、能运行 iOS 16 的设备名单并不多。下面是可以在 iOS 16 上用 palera1n 越狱的 iPhone 和 iPad 型号：

iPhone 8 和 8 Plus

iPhone X

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Pro（第一代和第二代）

IT之家了解到，该团队警告说，该越狱工具仍然是实验性的，主要面向开发者。而且越狱过程相当复杂，需要一台 Linux 或 Mac 电脑，并且目前只有少数功能调整与 iOS 16 兼容。