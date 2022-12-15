重点改进侧边栏，Dev 频道微软 Edge 浏览器更新至 110 版本

IT之家 12 月 15 日消息，微软今天发布了 2022 年最后一个 Dev 频道预览版更新之外，还为 Dev 频道的 Microsoft Edge 发布了 110.0.1556.0 版本更新。本次更新在修复此前版本中存在的诸多 BUG 之外，还改善了浏览器侧边栏。

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本次 Dev 频道版本更新重点改进了浏览器的侧边栏，引入了很多新功能新特性。首先，该版本现在可以调整侧边栏的大小，方便用户管理。对于在经常使用侧边栏的用户来说，动态调整侧边栏大小可以减少不必要的空间。

第二，侧边栏也有了自己的静音 / 取消静音按钮。应该会让用户在使用浏览器时对他们的声音有更多控制。这可能非常有帮助，特别是当用户希望对其设备系统和 Edge 浏览器进行单独的声音控制时。

同时，微软还说它将在这个版本中给 Edge 支持推送通知。虽然这听起来不错，它增加了 Edge 的一系列新功能，但事实上，微软可能只是利用它来引入更多的广告，并进一步向用户推送其产品。

IT之家了解到，其它改进包括在 PWA 中访问 Sidebar 搜索的能力，以及 WebView2 中的一些新功能和企业的策略调整。以下是这些新功能的完整列表：