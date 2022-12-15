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微软放出 Windows Server build 25267 和 Datacenter: Azure Edition ISO 镜像

2022/12/15 10:14:13 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 15 日消息，伴随着桌面端 Win11 Build 25267 预览版和 ISO 镜像的发布，微软今天还放出了 Windows Server build 25267 预览版镜像，和以往相同 ISO 格式支持 18 种语言，而 VHDX 格式仅支持英文。

Windows Server build 25267 预览版镜像的数据中心（Datacenter）版本和标准（Standard ）版本包含了 Win11 Desktop Experience 和 Server Core 安装选项。和以往一样，微软官方并未公布详细的日志，因此尚不清楚具体有什么新的内容。

Windows Server build 25267 预览版的品牌标识还未更新，在预览版中依然显示为 Windows Server 2022。微软鼓励 Insider 在 Windows Server 类别和相应的子类别中提供反馈。该公司要求在提供反馈时注明你的 Build 号以及标题。

Windows Server Datacenter: Azure Edition 预览版现在可供下载。

IT之家了解到，Windows Server Azure Edition 是 Windows Server 的一个特殊版本，专门为在 Azure 中作为 Azure IaaS 虚拟机（VM）或作为 Azure Stack HCI 集群上的 VM 运行而构建。

与传统的标准版或数据中心版不同，Azure 版没有被授权在裸机硬件、Windows 客户端 Hyper-V 或 Windows Server Hyper-V 上运行，也不支持在第三方管理程序或第三方云中运行。你可以把这个预览版安装在一个虚拟机上，仅用于测试和评估目的。

当评估未在 Azure Stack HCI 上或 Azure 中运行的 Azure 版虚拟机时，在登录到虚拟机、Windows 管理中心和系统事件日志中会收到预期的错误信息，并且虚拟机不会激活其许可证。该 ISO 可用于测试升级。

可用下载：

  • Windows Server VNext 预览版的 ISO 格式支持 18 种语言，而 VHDX 格式仅支持英文

  • Windows Server VNext 预览版 VHDX

  • 微软服务器语言和可选功能预览

  • Windows 管理中心 2110.2 预览版

密钥仅对预览版本有效：

  • 服务器标准：MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH

  • 数据中心：2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

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关键词：Windows Server

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