微软放出 Windows Server build 25267 和 Datacenter: Azure Edition ISO 镜像

IT之家 12 月 15 日消息，伴随着桌面端 Win11 Build 25267 预览版和 ISO 镜像的发布，微软今天还放出了 Windows Server build 25267 预览版镜像，和以往相同 ISO 格式支持 18 种语言，而 VHDX 格式仅支持英文。

Windows Server build 25267 预览版镜像的数据中心（Datacenter）版本和标准（Standard ）版本包含了 Win11 Desktop Experience 和 Server Core 安装选项。和以往一样，微软官方并未公布详细的日志，因此尚不清楚具体有什么新的内容。

Windows Server build 25267 预览版的品牌标识还未更新，在预览版中依然显示为 Windows Server 2022。微软鼓励 Insider 在 Windows Server 类别和相应的子类别中提供反馈。该公司要求在提供反馈时注明你的 Build 号以及标题。

Windows Server Datacenter: Azure Edition 预览版现在可供下载。

IT之家了解到，Windows Server Azure Edition 是 Windows Server 的一个特殊版本，专门为在 Azure 中作为 Azure IaaS 虚拟机（VM）或作为 Azure Stack HCI 集群上的 VM 运行而构建。

与传统的标准版或数据中心版不同，Azure 版没有被授权在裸机硬件、Windows 客户端 Hyper-V 或 Windows Server Hyper-V 上运行，也不支持在第三方管理程序或第三方云中运行。你可以把这个预览版安装在一个虚拟机上，仅用于测试和评估目的。

当评估未在 Azure Stack HCI 上或 Azure 中运行的 Azure 版虚拟机时，在登录到虚拟机、Windows 管理中心和系统事件日志中会收到预期的错误信息，并且虚拟机不会激活其许可证。该 ISO 可用于测试升级。

可用下载：

Windows Server VNext 预览版的 ISO 格式支持 18 种语言，而 VHDX 格式仅支持英文

Windows Server VNext 预览版 VHDX

微软服务器语言和可选功能预览

Windows 管理中心 2110.2 预览版

密钥仅对预览版本有效：