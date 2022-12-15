微软 Surface Studio 2+ 一体机国行开售：英特尔酷睿 i7-11370H+RTX 3060，35888 元

IT之家 12 月 15 日消息，今年 10 月微软发布了新一代 Surface Studio 2 + 一体机，这款新机国行今天正式开售，仅有英特尔酷睿 i7-11370H / 32GB / 1TB / NVIDIA GeForce RTX 3060 一种配置，个人消费者版和商用版均为 35888 元。

IT之家了解到，微软 Surface Studio 2+ 搭载了 28 英寸 3:2 比例触控屏，分辨率为 4500 x 3000，10bit 色深，对比度 1200:1，支持杜比视界，覆盖大猩猩 3 代玻璃，搭载零重力铰链。

配置方面，微软 Surface Studio 2+ 搭载了 11 代酷睿 i7-11370H 处理器，4 核 8 线程规格，最高 4.8GHz。

官方称，Surface Studio 2+ 的 CPU 速度比 Surface Studio 2 快 50%。显卡为 RTX 3060，配备 6GB GDDR6 显存。官方称，Surface Studio 2+ 的图形性能是 Surface Studio 2 的两倍。内存为 32GB DDR4，SSD 容量为 1TB。

接口方面，Surface Studio 2 + 提供了 3 个雷电 4 接口、2 个 USB-A 接口以及 3.5mm 音频接口等常用接口配置，依然保持了不错的扩展性，配合标配的无线键盘以及鼠标，机身接口也能够满足用户的扩展需求。

其它方面，微软 Surface Studio 2+ 支持 Wi-Fi 6，配备 1080p 摄像头，搭载雷电 4 接口。

点击访问：微软中国官方商城