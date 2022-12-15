宝马 XM 国内上市：搭载旗下最强大混合动力系统，售 230 万元

IT之家 12 月 15 日消息，今日宝马 XM 在国内正式上市，售 230 万元。新车是宝马 M 首款采用插混系统的车型，由 4.4T 发动机与插混系统组合，同时开创了高性能 SAV 细分市场。

外观上，BMW XM 雕塑感车身造型与刀锋般锋利线条，塑造出威猛、矫健的运动姿态。新车拥有 5.1 米的庞大车身尺寸，达到 3,105 毫米的超长轴距。

据官方介绍，该车搭载了宝马史上最强大的混合动力系统，一套由 4.4 升 V8 双涡轮增压发动机和高性能电机组成的 M 混合动力驱动系统，综合最大输出功率高达 480 千瓦，综合峰值扭矩高达 800 牛・米，结合领先的 8 速 M Steptronic 手自一体变速箱及 M xDrive 智能全轮驱动系统，从零到时速破百仅需 4.3 秒。同时，驾驶者可根据需求选择多种驾驶模式。

IT之家了解到，BMW XM 所配备的 M 混合动力驱动系统还运用了第五代 BMW eDrive 电驱技术，装备了永磁同步电机与三元锂电池组。在 WLTC 标准下，纯电续航里程可达 78 公里。

此外，BMW XM 还是 BMW M 产品中首款装备整体主动转向系统的车型，令新车可以实现四轮转向，再结合具备 48V 主动侧倾稳定系统的自适应 M 运动悬架 Pro，让车辆可在侧倾时迅速对车身进行精准调整，并辅助驾驭者在驾驶时实现更小的转弯半径和更精准的操控指向。

在数字化方面，BMW XM 搭载第 8 代操作系统的 BMW iDrive，配备的 BMW 最新一体式悬浮曲面屏集成了 14.9 英寸的中央触控显示屏和 12.3 英寸的数字仪表盘，同时，新车还配备了宝马集团与好莱坞顶级作曲家汉斯・季默 (Hans Zimmer) 携手打造的电动车声浪模拟。