Q3 全球 IC 设计厂商营收排行：高通、博通、英伟达、AMD、联发科前五

IT之家 12 月 15 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，2022 年第三季全球前十大 IC 设计厂商营收达 373.8 亿美元（约 2597.91 亿元人民币），环比减少 5.3%。

IT之家了解到，高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、英伟达（NVIDIA）、AMD、联发科（MediaTek）位列 2022 年第三季全球 IC 设计厂商营收排行前五位。

高通第三季营收达 99 亿美元（约 688.05 亿元人民币）， 环比增长 5.6% 。

博通营收达 69.4 亿美元（约 482.33 亿元人民币）， 环比增长 6.8% 。

英伟达本季营收为 60.9 亿美元（约 423.25 亿元人民币）， 环比减少 14.0% 。

AMD 本季营收为 55.7 亿美元（约 387.12 亿元人民币）， 环比减少 15.0% 。

MediaTek 营收为 46.8 亿美元（约 325.26 亿元人民币），环比减少 11.6%。

▲ 图源：TrendForce 集邦咨询

展望 2022 年第四季度至 2023 年第一季度，TrendForce 集邦咨询表示，在高通货膨胀的环境下，年底购物节庆对消费电子带来的消费动能回升力道有限，加上客户端的高库存仍需要时间去化，因此对 IC 设计厂商来说将会是极具挑战的两个季度，在营收上呈现环比减少的可能性不低。但各厂商均在产业低谷之际，持续降低自身库存同时提高现金水位，将产品拓展至数据中心、汽车等领域，为日后整体半导体产业再度回温之时做好准备。