国内射频前端芯片厂商开元通信完成新一轮数亿元融资

IT之家 12 月 15 日消息，国内射频前端芯片公司“开元通信技术（厦门）有限公司”（简称“开元通信”）宣布完成新一轮数亿元融资。本轮融资由华诚资本和惠友资本联合领投，顺为资本、厦门创投、华业天成资本、深创投、东方富海跟投，总金额达数亿元人民币。本次融资后，公司将进一步提升“矽力豹 Sili-BAW”系列优势产品的综合市占率，加快在滤波器产品品类的进一步丰富齐全，并在高复杂度全自研射频模组芯片（例如 DiFEM、LDiFEM、LPAMiD）等产品方向实现更多突破。

开元通信制定了自主创新滤波芯片产品化、小型化、模组化三步走发展规划，与产业链伙伴共同推进射频滤波及模组国产芯片的进步。公司成立以来，先后推出和量产高性能 BAW 滤波器芯片“矽力豹 Sili-BAW”系列产品、高集成度接收模组“蜂鸟 Sili-SAW”系列产品、包含天线滤波、天线调谐及切换的“鸿雁 Sili-ANT”完整 5G 天线解决方案产品，并于今年 11 月推出集成高性能滤波器、双工器、多工器、功率放大器、射频开关、低噪声放大器的 (L)-PAMiD 模组芯片“凤凰 Sili-ALL”系列产品。

其中，“矽力豹 Sili-BAW”产品产品化以来，已经在超过 70 家客户量产，客户包括品牌、ODM、平板、通信模块、网通等各类市场。在全球前 10 大手机客户中，开元通信的滤波器产品已经在其中 8 家实现量产出货。公司的 DiFEM、L-DiFEM、LPAMiD 等全自研模组产品已在大客户测试或量产。开元通信表示，公司产品在射频特性、量产一致性、功率耐受性、抗静电及防潮特性等方面，达到国际一流水平，获得客户的广泛认可。

▲ EPiC Product Family

开元通信表示，继 2021 年 7 月完成累计出货 1 亿颗射频芯片的第一个发展目标之后，开元通信在今年第 4 季度完成了单季度出货 1 亿颗射频芯片的第二个发展里程碑。

IT之家获悉，，开元通信是一家专注于提供 4G+/5G 先进射频滤波器及模组芯片的公司。2018 年成立于厦门市海沧区，目前在上海张江设有运营中心，并在北京、深圳、西安、台湾地区等设有销售及客户支持中心。公司拥有国内畅销的发射滤波器系列产品，并在射频模组化技术方面取得重要突破，是大陆唯一一家射频技术全覆盖的企业。