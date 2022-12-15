【IT之家开箱】OPPO Enco X2 金色流年图赏：戴金色无线耳机，游金色音乐殿堂

在静夜黑、凝霜白配色之后，OPPO Enco X2 真无线耳机再次迎来全新配色 —— 金色流年。

IT之家拿到了这款新品，现在为大家带来热乎的开箱图赏。

在外观设计上，OPPO Enco X2 的变动不大，依旧延续了 OPPO Enco 家族式的设计语言，精致的鹅卵石造型，圆润且极具质感。

全新的「金色流年」配色，相较于此前的黑白配色，这种相对低饱和度的金色看起来更典雅、尊贵一些。

在充电壳的设计上，OPPO Enco X2 采用了磨砂设计，金色成漫反射效果，而在耳机部分，则是光面的电镀金，看起来甚至有几分金属质感。

这种光哑对比，直接将产品的辨识度拉满了。

同样是一个很有小心思的设计，OPPO Enco X2 耳机上的“R”“L”标识采用了镂空设计，搭配上了淡金色，这些看似不经意的细节，精致感一下子就上去了，虽然很难让别人发觉，但每次自己佩戴的时候，也会有种莫名的新鲜感。

配件方面，提供了两套尺寸不同的耳塞，均采用了淡金色的配色，以及 C 口数据线一根。

作为 OPPO TWS 产品线中的旗舰，OPPO Enco X2 采用 SuperDBEE 第二代同轴双单元，辅以世界级音乐大师久石让专属调音以及 LHDC4.0+LDAC 双超清传输协议，让 OPPO Enco X2 具备原汁原味的录音室级音质表现。

值得一提的是，OPPO Enco X2 前不久凭借录音室级音质斩获欧洲 EISA 年度最佳入耳式耳机大奖，被誉为「口袋里的 HiFi 音响」。

首先是扬声器，Enco X2 搭载了 SuperDBEE 第二代同轴双单元，由 OPPO 携手 Dynaudio 共同研发。简单来讲，就是高音喇叭和低音喇叭在同一个轴线上，这样可以让每一个声音及其谐波部分都能精准合成，声音结像感体验好和定位感强声音更加的自然逼真。事实上第一代的 OPPO Enco X 就采用了同轴双单元。

SuperDBEE 第二代同轴双单元，由 11mm 全频驱动单元和 6mm 平面四磁高音单元同轴组成，其中，11mm 全频驱动单元采用 0.0095mm 稀有流延液晶振膜，比上代 0.036mm 振膜厚度下降 75%，OPPO Enco X2 振动质量相比上一代骤降 30%，达到行业领先水准。

OPPO 还采用了超细 DCCA 音圈，线径仅 0. 033mm，约为头发丝的 1/3，据官方描述，用它制成的扬声器振动质量降到极致，高灵敏度，高解析，高频细节分毫毕现。

此外，OPPO 还采用了强磁性钕磁铁、自研导音孔设计，前者带来了更强劲的驱动，可输出高灵敏度，精准再现音频；自研导音孔设计，能够均衡控制各种应用下的气流状态，通过调整发声单元的空气负荷，匹配驱动单元的特性，可以让声音还原纯粹自然，各种演奏输出稳定。

高音单元部分，延续了 OPPO 高端耳机平面振膜的家族特征，平面聚酯振膜能够极大拓宽频宽，抑制分割振动，使高音更加细腻、亮丽；全新定制的 Sandwich 四磁结构首次应用于真无线耳机中的高音单元，可实现 40kHz 高频延展性，相对于传统结构，转换效率提升 18%，在有限空间内能够极大提升效率，减小漏磁；30um 直径的超轻超 CCA 扁平音圈，将振动质量降到极致，高频细节分毫毕现。

OPPO Enco X2 还取得了 Hi-Res 小金标认证。

降噪方面，OPPO Enco X2 具备 45dB 降噪深度，而且有效降噪频宽点达到 4kHz；

OPPO Enco X2 支持黄金听感，并且全新的金色流年进一步升级了黄金听感 2.5，听感补偿准确性再次提升 20%，进一步帮助每个用户都能听见细腻一致的纯粹原音。

需要强调的是，自产品发布以来，OPPO Enco X2 已经升级了全新升级的黄金听感 2.0。

此外，OPPO Enco X2 最高能实现 40 小时的续航时长，并支持 Qi 无线充电功能。

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