华硕发布全球首款指尖测量脉搏指数手环 VivoWatch 5 AERO

IT之家 12 月 15 日消息，据华硕官方消息，华硕再次突破软硬件整合限制，成功开发出全球首款指尖量测脉博指数功能的健康手环 — ASUS VivoWatch 5 AERO。

华硕表示，这款健康手环可可忠实记录使用者生理征象，想了解自身身体状况时，只要食指轻触表面感测器，就能即时取得脉博指数、心电图、血氧参考值等数据。

据介绍，ASUS VivoWatch 5 AERO 不仅拥有 30g 轻盈机身，24 小时佩戴轻松无负担，还具备目前完整的生理量测功能。

ASUS VivoWatch 5 AERO 采用医规等级的三极片单导程 ECG 电学感测器和双通道 PPG 光学感测器，并具备可评估健康状态的“脉博指数”、获得医疗器材软件认证的“心电图 ”，以及防疫必备神器“指尖血氧”与心率、舒压指数、睡眠监测等日常健康管理在内的全方位功能；同时还内建慢跑、游泳、健走、瑜珈… 等运动模式和多项便捷生活应用，

此外，ASUS VivoWatch 5 AERO 全机 5ATM 生活防水，不受淋浴、游泳限制；表带部分以医疗等级硅胶材质打造，柔软抗敏；加上磁吸式充电设计，操作简易直觉，使用者切换至省电模式，还可大幅延长续航力达７天；独立的 GPS 芯片，另具有５星定位与移动轨迹追踪功能。

IT之家了解到，VivoWatch 5 AERO 售价为 3690 新台币（约 841 元人民币）。