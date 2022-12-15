中伟股份：年产 20 万吨磷酸铁项目首条产线投产并发货

IT之家 12 月 15 日消息，中伟股份首批磷酸铁产品于近期在中伟开阳产业基地成功产出，宣告中伟年产 20 万吨磷酸铁项目首条产线顺利实现投产。12 月 15 日，中伟首批磷酸铁材料正式交付发运，标志着中伟磷酸铁产品实现规模化量产，公司迈入镍系、钴系、磷系三大产品矩阵新阶段。

此次交付磷酸铁产品采用中伟自主研发升级的生产工艺和自主设计非标定制的专业设备，其稳定性、均匀性、杂质含量、MI、金属颗粒数量均达到行业领先水平。在制备工艺上，公司充分借鉴行业成熟生产工艺，通过自主创新，升级“铵两步法”反应合成工艺，实现多级反应过程分段进行，使得各级反应互不影响，反应更充分，产品杂质更低，稳定性、均匀性更好。

在产线设计上，得益于在前驱体材料研发制造经验，中伟磷酸铁车间运用 DCS 全自动化产线，实现除投料外的全自动化设计，有效防控异物、实现防呆防错，保证产品的一致性与品质。在降碳环保方面，产线采用行业内最先进的余热回收物料烘干设备，节能减碳；废水 95% 实现内部循环，废水中磷、氮化合物全部资源化利用为复合肥料，变废为宝。

中伟是一家横跨镍、钴、磷、钠材料体系的新能源材料综合服务商，将打造磷系一体化产业基地，规划磷系材料区、精细磷化工区、磷矿资源区三大区域，计划总投资 100 亿元，分期建设，项目全面建成投产后，总产值预计超 500 亿元。

IT之家了解到，磷酸铁又名磷酸高铁、正磷酸铁，是一种无机化合物，为白色或浅红色结晶性粉末，溶于盐酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸。随着研究深入、新能源汽车出现和发展，磷酸铁锂电池成为了磷酸铁产业链中最主要的下游行业。