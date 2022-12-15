中国光纤之父赵梓森院士逝世，享年 91 岁

IT之家 12 月 15 日消息，据光明日报，光纤通信专家，中国工程院院士，华中科技大学博士生导师赵梓森，因病医治无效，于 2022 年 12 月 15 日在武汉逝世，享年 91 岁。

赵梓森，1932 年 2 月出生于上海市。1953 年毕业于上海交通大学电信系。1995 年当选中国工程院院士。曾任武汉邮电科学院研究院总工程师，武汉邮电科学院研究院副院长，武汉邮电科学院研究院高级技术顾问，湖北省科学技术协会副主席，国家科委光纤通信专家组总体组组长等职务。

赵梓森是我国光纤通信技术的主要奠基人和公认的开拓者。他“拉出”我国第一根实用型石英光纤；创立了我国光纤通信技术方案。他作为技术带头人的武汉邮科院，建成了我国第一条光缆通信工程和连通全国的光纤通信线路，为我国光纤通信在高新技术中成为与国际先进水平差距最小的领域之一作出了杰出贡献，被誉为“中国光纤之父”。他还是“中国光谷”的主要倡导者，更是“中国光谷”的推动者。

赵梓森一生都在科研领域“奔跑”，他常说：“技术永远是不断发展，我们不抓紧推进，就会落后于人。中国现在的光纤，已占世界光纤市场的半壁江山。接下来，我们要使用新材料，做更高水平的光纤，继续在世界领跑。”