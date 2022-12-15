蔚来打通中原城市群高速换电网络，布局 22 座换电站

IT之家 12 月 15 日消息，蔚来宣布，12 月 15 日，随着蔚来换电站｜G40 沪陕高速光山服务区（上海和西安方向）和泌阳服务区（西安方向）上线，中原城市群高速换电网络正式打通，9 纵 9 横 19 大城市群高速换电网络布局更进一步。

高速换电网络布局如下：

据介绍，中原城市群地处全国“两横三纵”城市化战略格局陆桥通道与京广通道交会区域，以郑州为中心，以河南省为主体，是中华民族和华夏文明的发祥地。中原城市群高速换电网络，共布局 22 座换电站，涵盖 G3 京台高速、G4 京港澳高速、G30 连霍高速、G40 沪陕高速等多条主要高速公路，连接豫冀鲁皖 25 座城市。

IT之家了解到，截至 12 月 15 日，蔚来已在全国累计建成 338 座高速换电站，完成 5 纵 3 横 8 大城市群高速换电网络布局：