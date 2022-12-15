【IT之家开箱】OPPO Find N2 素黑图赏：比直板机还轻的横向大折叠手机

在 OPPO 未来科技大会 2022（OPPO INNO DAY 2022）的第二天，Find N2 系列折叠旗舰新品正式发布，此次 Find N2 系列折叠屏手机包括两款，一款是 OPPO Find N 的迭代款 Find N2，一款则是 OPPO 首款小折叠 Find N2 Flip。

现在，IT之家为大家呈上 OPPO Find N2 的开箱图赏。

相比上一代，OPPO Find N2 的整体外观造型变化并不大，但是在细节处理上却更“精心”了一些，比如原本圆润的中框变成了现在的直边设计，在中框的两侧还有高光倒角，摄像头模组周围也有高光倒角，这些小倒角在光线下若隐若现，呈现出了极佳的金属质感，让产品多了几分商务大气的美感。

当然，OPPO Find N2 的变化远不止这点。

在上代 OPPO Find N 的评测中，IT之家曾提到过这款产品在折叠后会有明显的坠手感，尽管当时 275g 的重量不算重，但毕竟产品折叠后就是小屏机的尺寸，反而会让重量“集中”，导致坠手，算是美中不足的地方。

这一次 OPPO Find N2 彻底解决了这个问题。得益于创新材料和关键结构件的重构，OPPO Find N2 大幅减重，当拿到手中之后，能感受到它真正的魅力 —— 仅 233g（素皮版）的重量，业内最轻的横向形态折叠手机，握持它的时候，甚至会让你忽视这是一款折叠屏手机。

作为对比，iPhone 14 Pro Max 的重量为 240g，OPPO Find N2 已经达到了目前旗舰机的重量范围内，单凭这一点，我想就很令人激动了。

这一次，Find N2 提供了云白、松绿、素黑（素皮）三个版本，其中云白、松绿为 AG 玻璃，重量为 237g，IT之家拿到的素黑配色，采用了素皮工艺，荔枝纹理，搭配金属中框和影像模组，显得很高端、商务。

再来看看细节设计。铰链外露部分这次做了纯平设计，依旧是金属喷砂工艺，上印有“FIND N”文字。

机身顶部只有一枚麦克风开孔。

机身侧边是指纹识别电源二合一按键，上方则是音量键，上一代 Find N 音量和电源键位于左右中框上，因此折叠的时候难免会导致误触问题。这一次 Find N2 解决了这个问题，好评。不过音量键位置稍稍偏上，初上手可能要适用一段时期。

底部是扬声器、USB Type-C 接口、SIM 卡槽、麦克风。

OPPO Find N2 延续了立体声双扬声器设计，支持杜比全景声，音质表现非常出色，特别是音高上，开启全音量，甚至有种小音箱的错觉。不过，两枚扬声器依旧位于机身底部，因此在使用过程中，声音仍是来自一个方向，这一点有些吃亏。

屏幕方面，OPPO Find N2 这一次做了重磅升级，首先内外屏都是三星 E6 材质，都是 120Hz 高刷，且均支持环境色自适应。

其中，内屏 1792 × 1920 分辨率、100% P3 色域覆盖、JNCD≈0.5、区域激发亮度 1550nit；外屏 2120 × 1080 分辨率、100% P3 色域覆盖、JNCD≈0.5、区域激发亮度 1350nit。

OPPO Find N2 5.54 英寸、17.7:9 显示比例的外屏就像是早些年智能手机的屏幕，应用无需额外的优化适配，如果你愿意，完全可以当作主屏全天候使用。

OPPO Find N2 外屏的边框极窄，屏占比更高，单手也可以轻松掌控。这个尺寸简直让小屏机爱好者狂喜。

当然，在折叠状态下 OPPO Find N2 是存在一定的机身厚度的，达到了 14.6mm，像是两台 iPhone Mini 叠加在一起，在各种角度下看折叠状态下的 OPPO Find N2，都有种“萌胖”的感觉。

OPPO Find N2 内屏尺寸为 7.1 英寸，8.4:9 比例在观感上像是一块正方形。此外，OPPO Find N2 在展开状态下，打开应用就可以直接使用，而不是像其它折叠屏手机那样，需要先旋转一下角度。

OPPO Find N2 还新增了 OPPO Pen 支持，OPPO Pen 搭载 OPPO 自研手写引擎，支持最高 4096 级压感，并可通过振动反馈模拟书写与橡皮擦拭的手感。

功能方面，支持便签速记，在任意界面下的屏幕右下角往屏幕内滑动呼出便签速记窗口，使用 OPPO Pen 进行快速记录，提升笔记效率。还支持遥控拍照、快速截屏、笔尖自动回退等功能。

OPPO Pen

续航方面，满电可连续书写 11 小时。笔盒配备 UBS-C 线缆，满电状态可为 OPPO Pen 充满 2 次。

其他方面，OPPO Find N2 采用了碳纤维屏幕骨架 + 超轻固精工拟椎式铰链，且通过了莱茵折叠无忧认证 2022，帐篷模式、后置自拍、悬停自拍等。交互上还新增了悬停空间功能。

悬停空间

悬停音乐

以悬停空间为例，只需展开手机保持悬停状态，即可进入全新定制的悬停界面，悬停空间的应用共分相机、视频、音乐、运动四类，用户双击底部触控板即可进入应用，续看视频、续听音乐又或者续练瑜伽等。

帐篷模式

配置方面，OPPO Find N2 搭载了高通骁龙 8+Gen1、马里亚纳 ®MariSilicon X，以及 OPPO｜哈苏手机影像系统，包括 5000 万像素主摄（索尼 IMX890）、4800 万像素超广角镜头（索尼 IMX581）、3200 万 2 倍长焦镜头（索尼 IMX709）、3200 万前置镜头（OV32C）。

其他配置包括 4520mAh+67W 超级闪充、12GB+256GB / 16GB+512GB 存储、ColorOS 13、立体声双扬声器、Dolby Atoms 杜比全景声、指纹解锁，人脸解锁、NFC、X 轴线性马达、双卡等。

写在最后：

你可以永远相信 OPPO 的审美。

单就外观设计来讲，笔者仍会给 OPPO Find N2 打一个接近满分的评价。

和上一代 Find N 相比，OPPO Find N2 的整体造型并不大，但却呈现出了另外一种精致感：

前一代是精致的基础上更灵动，而 Find N2 则是在精致的基础上更大气、高端。

不得不说，OPPO Find N2 确实是一位气质型选手，“气质”是很难用镜头捕捉到的，所以还是那句话 —— 去摸摸真机你就知道了。

不仅如此，OPPO Find N2 还延续了上一代优秀的握持手感，5.54 英寸的外屏尺寸单手即可正常操作，而展开后的 7.1 英寸镜面内屏，展开即横屏，无需二次旋转。

OPPO Find N2 即是折叠屏的重量革命，也是折叠屏手机交互的“重量革命”。

价格信息：

OPPO Find N2 今晚开启预售，12 月 23 日上市正式开售，价格为：

12GB + 256GB：7999 元

16GB + 512GB：8999 元

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