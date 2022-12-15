腾讯美少女陪伴养成手游《胡桃日记》宣布停运

IT之家 12 月 15 日消息，腾讯旗下手游《胡桃日记》在官网发布停运公告，将于 2023 年 2 月 15 日 12 点 00 分正式停止《胡桃日记》在中国大陆地区的运营。停运具体事项安排如下：

2022 年 12 月 15 日 12 点 00 分，停止游戏充值和新用户注册；

2023 年 2 月 15 日 12 点 00 分，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器、游戏官网；用户无法登录游戏；

2023 年 2 月 28 日 12 点 00 分，论坛、专属客服关闭。

《胡桃日记》停运补偿活动

2022 年 12 月 15 日 12 点 00 分前在《胡桃日记》进行充值付费行为并且账户中有钻石代币留存的用户，可在参与补偿活动进行的时间期间内，通过补偿页面根据账号余额，选择《火影忍者》、《光与夜之恋》和《天涯明月刀手游》的相关礼包。

领取规则如下：

1.钻石余额大于 0，小于等于 100, 可领取一个价值 10Q 币的礼包（即 a 档礼包）；

2.钻石余额大于 100，小于等于 1000，可领取一个价值 100Q 币的礼包（即 b 档礼包）；

3.钻石余额大于 1000，小于等于 5000，可领取一个价值 500Q 币的礼包（即 c 档礼包）；

4.钻石余额大于 5000，可领取多个 c 档礼包，礼包个数 = 账户余额除以 5000 后的数字进位取整，即小数点进位 + 1；多个 c 档礼包的情况下，可以选择相同游戏的礼包，也可以选择不同游戏的。例如，账户余额为 6000，则可以领取的礼包为 2 个价值 500Q 币的礼包。

备注：游戏内的钻石代币指的是通过充值付费途径获得且未消耗的钻石代币。不包含游戏内免费领取的钻石代币。

兑换规则中的钻石代币余额，其统计日期截止时间点为 2022 年 12 月 15 日 12 点 00 分，官方将根据用户的代币余额情况并按照前述兑换规则自动换算用户可领取的相应游戏礼包档次和数量。

前述游戏礼包是指用户选择的《火影忍者》、《光与夜之恋》和《天涯明月刀手游》游戏的礼包，且该礼包绑定用户相应账号；用户选择礼包并兑换后，可在登录了该账号的相应游戏中领取。活动兑换地址将于 12 月 16 日 16 点上线。

IT之家了解到，《胡桃日记》是由巨人网络开发，腾讯游戏发行的一款美少女陪伴养成手游，于 2021 年 4 月 16 日发布，台服于 2021 年 10 月 14 日发布。玩家可与风靡全网的表情包少女七濑胡桃共同生活、一起种田，轻松养成你的胡桃。

值得一提的是，2022 年 5 月 25 日，《胡桃日记》的台服已经先行停止运营。