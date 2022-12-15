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【IT之家评测室】引领行业快速迈步折叠屏轻量化时代：OPPO Find N2 深度评测

2022/12/15 21:20:44 来源：IT之家 作者：马卡 责编：马卡
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在 OPPO 未来科技大会 2022（OPPO INNO DAY 2022）的第二天，Find N2 系列折叠旗舰新品正式发布，此次 Find N2 系列折叠屏手机包括两款，一款是 OPPO Find N 的迭代款 Find N2，另一款则是 OPPO 首款小折叠 Find N2 Flip。

在这两款产品尚未发布之前，OPPO 官方就提前开了预热，关于 Find N2，刘作虎在公开信中曾提到过，Find N2 将采用创新材料并重构关键结构件，带来折叠屏重量上的重大突破，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验，带来“超越直板手机的体验”。

刘作虎还强调，Find N2 系列不是简单的升级迭代，而是全方位的技术引领与体验革新。

那么 OPPO Find N2 系列的体验究竟如何？关于这两款新品，IT之家也做了详细评测。本篇文章先围绕 OPPO Find N2 进行图文评测。

一、设计篇

看到 OPPO Find N2 的第一眼，能够明显感觉到它更精致了。相比上一代，OPPO Find N2 的整体外观造型变化并不大，但是在细节处理上却更“精心”了一些，比如原本圆润的中框变成了现在的直边设计，在中框的两侧还有高光倒角，摄像头模组周围也有高光倒角，这些小倒角在光线下若隐若现，呈现出了极佳的金属质感，让产品多了几分商务大气的美感。

当然，OPPO Find N2 的变化远不止这点。

在上代 OPPO Find N 的评测中，IT之家曾提到过这款产品在折叠后会有明显的坠手感，尽管当时 275g 的重量不算重，但毕竟折叠后就是小屏机的尺寸，反而会让重量“集中”，导致坠手，算是美中不足的地方。

这一次 OPPO Find N2 彻底解决了这个问题。得益于创新材料和关键结构件的重构，OPPO Find N2 大幅减重，当拿到手中之后，能感受到它真正的魅力 —— 仅 233g（皮革版）的重量。

这是业内最轻的横向形态折叠手机，握持它的时候，甚至会让你忽视这是一款折叠屏手机。

作为对比，iPhone 14 Pro Max 的重量为 240g，OPPO Find N2 已经达到了目前旗舰机的重量范围内，单凭这一点，我想就很令人激动了。

配色方面，Find N2 提供了云白、松绿、素黑（素皮）三个版本，其中云白、松绿为 AG 玻璃，重量为 237g，IT之家拿到的素黑配色，采用了素皮工艺，荔枝纹理，搭配金属中框和影像模组，显得很高端、商务。

再来看看细节设计。铰链外露部分这次做了纯平设计，依旧是金属喷砂工艺，上印有“FIND N”文字。

机身顶部只有一枚麦克风开孔。

机身侧边是指纹识别电源二合一按键，上方则是音量键，上一代 Find N 音量和电源键位于左右中框上，因此折叠的时候难免会导致误触问题。这一次 Find N2 解决了这个问题，好评。不过音量键位置稍稍偏上，初上手可能要适用一段时期。

底部是扬声器、USB Type-C 接口、SIM 卡槽、麦克风。

OPPO Find N2 延续了立体声双扬声器设计，支持杜比全景声，音质表现非常出色，特别是音高上，开启全音量，甚至有种小音箱的错觉。不过，两枚扬声器依旧位于机身底部，因此在使用过程中，声音仍是来自一个方向，这一点有些吃亏。

外观简单总结 ——

你可以永远相信 OPPO 的审美。

单就设计来讲，笔者仍会给 OPPO Find N2 打一个接近满分的评价。

和上一代 Find N 相比，OPPO Find N2 的整体造型并不大，但却呈现出了另外一种精致感：

前一代是精致的基础上更灵动，而 Find N2 则是在精致的基础上更大气、高端

不得不说，OPPO Find N2 仍是一位气质型选手，“气质”是很难用镜头捕捉到的，所以还是那句话 —— 去摸摸真机你就知道了。

二、屏幕篇

屏幕方面，OPPO Find N2 这一次做了重磅升级，首先内外屏都是 E6 材质，都是 120Hz 高刷，且均支持环境色自适应。

上一代 OPPO Find N 外屏只有可怜的 60Hz，Find N2 彻底解决了这个问题，并且达到了顶级显示效果，就体验来讲，这一次 OPPO Find N2 的内外屏是不存在割裂感的。

具体参数方面，内屏 1792 × 1920 分辨率、100% P3 色域覆盖、JNCD≈0.5、区域激发亮度 1550nit；外屏 2120 × 1080 分辨率、100% P3 色域覆盖、JNCD≈0.5、区域激发亮度 1350nit。

在屏幕色彩模式下，Find N2 提供了生动、自然、专业模式（影院 + 鲜艳），IT之家也通过校色仪进行了简单的实测。

在专业模式（影院，Display P3 模式）中，实测屏幕具备 99.9% sRGB 色域和 98.2% DCI-P3 色域。

考虑到测试的误差，这个结果已经非常接近官方数据。

不仅如此，这块外屏的色准表现同样让人惊艳，平均色彩偏移值 ΔE 仅 0.56，最大 ΔE 也只有 1.19，属于是专业级别的色彩表现了。

再来看看内屏的表现。

同样是在专业模式（影院，Display P3 模式）下实测，结果显示，这块内屏同样具备 99.9% sRGB 色域和 97.9% DCI-P3 色域，色彩表现和外屏几乎完全一致

内屏的平均色彩偏移值 ΔE 仅 0.5，最大 ΔE 也只有 1.17。

通过实测证明，OPPO Find N2 内外屏的色彩、色准表现几乎完全一致，因此当你频繁内屏、外屏切换的时候，并不会产生体验上的割裂感。

讲完了屏幕素质，再来讲讲 OPPO Find N2 的屏幕形态体验。

OPPO Find N2 外屏尺寸达到了 5.54 英寸，具备 17.7:9 显示比例，如果你曾经历过智能机初创时代，那么这块外屏，就是你逝去的青春呐。

部分折叠屏手机的外屏都采用了非常夸张的显示比例，夸张的显示比例甚至还会出现画面裁切等问题，但 OPPO Find N2 不会。这块外屏的体验非常接近早些年智能手机的屏幕，且应用无需额外的优化适配，完全可以当作主屏全天候使用。

不仅如此，OPPO Find N2 外屏的边框极窄，屏占比更高，单手也可以轻松掌控。

这个尺寸简直让小屏机爱好者狂喜。

当然，在折叠状态下 OPPO Find N2 是存在一定的机身厚度的，达到了 14.6mm，像是两台 iPhone Mini 叠加在一起，在各种角度下看折叠状态下的 OPPO Find N2，都有种“萌胖”的感觉。

展开之后，OPPO Find N2 内屏尺寸为 7.1 英寸，8.4:9 比例在观感上像是一块正方形。此外，当 OPPO Find N2 展开之后就可直接使用，而不是像其它折叠屏手机那样，需要先旋转一下角度。

铰链设计上，OPPO Find N2 采用了碳纤维屏幕骨架 + 超轻固精工拟椎式铰链，且通过了莱茵折叠无忧认证 2022，在此前官方分享的铰链对比图中，可以明显看到，新一代的自研铰链的宽度大幅缩窄，同时零件的体积也有了明显的缩小。

OPPO 自研铰链对比图，左上：上一代，右下：新一代

这也是 OPPO Find N2 能够大幅瘦身的重要原因。

回到大家最关心的内屏折痕上，OPPO Find N2 沿用的是“用折痕面积换折痕深度”的思路，它没有彻底消灭折痕，但是，日常体验中这个问题确实可以忽略不计了。

只有在息屏的时候，特定角度能看到折痕的突兀，或者是手指划动屏幕中央，能感受到屏幕是不平整的。

但还是那句话，只要你别一直盯着它看，就可以当它不存在。

并且，在笔者这几天的高强度使用中，屏幕折痕并没有发生变化，当然耐不耐用还是得时间来证明。但是就 Find N 这一年来的表现来看，确实是经得住时间考验的。

那 OPPO Find N2 自然也不会有问题。

三、交互篇

1、形态交互体验

首先，OPPO Find N2 延续了大小屏接力功能，内屏折叠之后，小屏会出现上滑提示，3 秒无操作自动息屏，上滑继续内屏的内容浏览，应用衔接更是做得非常流畅。

其次，OPPO Find N2 带来了非常强大的悬停功能，可悬停角度为 45°-125°，并且进一步丰富了第三方头部应用的适配。

比如优酷、芒果 TV、爱奇艺等视频 App 的悬停观影；比如 QQ 的悬停视频通话；网易云音乐还带了悬停音乐功能，可上半屏显示歌词，下半屏切换歌曲。此外还包括悬停摄影、悬停健身等功能。

悬停观影

悬停音乐

在延续了 OPPO Find N 除了的悬停体验基础上，OPPO Find N2 还带来了「悬停空间」功能，不同于传统的“悬停”，「悬停空间」打破了“先应用后悬停”的使用逻辑，只要将手机保持到悬停状态，即可进入「悬停空间」。

在这个空间里，Find N2 上屏用于内容显示，下屏则用于操控，左右滑动切换应用，双击进入 App，有点类似笔记本的操控理念

悬停空间

可以见到，Find N2 进一步挖掘了很多与折叠相关的交互体验。

去年评测 Find N 的时候，IT之家曾提到过，“悬停交互”给折叠屏手机留下了很大的想象空间，开发者完全可以借助折叠优势和硬件形态，扩展更多具备想象力的操作和玩法。

「悬停空间」就是这种想象力的具体展现

当然，目前「悬停空间」的功能体验还是相对简陋一些的，但也有了一个大概的雏形，只要 OPPO 后期 OTA 更多的功能和内容，那么「悬停空间」完全可以让 Find N2 成为一种全新形态的智能手机。

除了「悬停空间」，「帐篷模式」也非常值得一提。

就和这个名字一样，在亮屏解锁状态下时，将 Find N2 倒扣放置在桌面上，此时外屏朝外，呈现折叠开合角度在 10°～120° 之间的“帐篷”状态，画面和操作会锁定在外屏上。

帐篷模式

在“帐篷模式”下，你可以更加轻松自如的使用外屏，比如通过外屏看电影，或者是使用一些横屏应用。此时整个手机也兼顾了手机支架的功能，甚至比“悬停”还要稳定，实用性极强。

帐篷模式也比“悬停模式”更适合拍一些日出、日落、星轨场景的延时摄影，因为帐篷模式下，背面摄像头模组是朝着上方的。而“悬停”更适合拍一些平面的摄影。

2、系统交互体验

讲完了 OPPO Find N2 的形态交互。再来讲讲 OPPO Find N2 的大屏交互。

首先，OPPO Find N2 针对第三方应用大屏适配做了进一步的丰富。以《网易云音乐》为例，在未做大屏适配的情况下，打开之后就是强行拉大的画面，显示内容甚至比不过传统手机；要不就是在“兼容模式”里手动选择应用显示比例，两种方式都浪费了大屏空间。

OPPO Find N2 上的《网易云音乐》则进行了适配，可以看到 UI 设计更合理，而不是生硬的横向拉扯，大屏体验明显出色更多。

当然，绝大部分常用的第三方应用都已经支持「平行视窗」功能，毕竟像《网易云音乐》这种迟迟不适配平行视窗的应用并不多。

在设置-大屏专区-平行视窗，你可以选择应用是否开启该模式。

以淘宝为例，开启之后，你可以用屏幕的一边去和客服聊天，另一边则用来逛新店。

再比如IT之家App，你可以一边刷文章，一边看发布会直播。

平行视窗演示

在设置-大屏专区，你可以找到所有和大屏有关的设置，包括应用分屏、自由浮窗、悬停模式、大小屏接力、应用布局优化、兼容模式等等。

这一点做的就比隔壁友商强，把大屏相关的所有设置都放在第一个地方，而不是乱七八糟的各种子设置菜单下，用户找起来也方便。

应用分屏功能，OPPO Find N2 也做了进一步升级。

依旧是双指下划开启，把应用切回后台时，也可以点击上方的按钮选择分屏还是浮窗。

应用分屏演示

这次还加入了「分屏截图」功能，这个功能很有意思，分屏状态下，在左、右、中不同位置三指下划截图，即可截取相应位置的图片。

分屏截图演示

比如，淘宝和IT之家分屏后，笔者三指在淘宝 App 上下划，即可截图淘宝界面，在IT之家上下划，则截取的是IT之家的界面，如果三指分别左右中下划，那么就会截取整个分屏的界面。

或许会有人觉得这个功能没啥用，其实并非如此，因为 OPPO 在此基础上还加入了「跨屏分享」。

跨屏分享演示

举一个最简单的例子，如上图所示，当我们淘宝、微信分屏状态下使用时，此时在微信上看到了一件好看的衣服、手机，我们想拿到淘宝去进行图片搜索，这时候直接在微信侧三指截图，然后将图片拖至淘宝，即可完成识图功能。操作方便，省去了来回切换 App 的繁琐。

OPPO Find N2 还加入了「多页面分屏」，这个功能对微信来说简直是雪中送炭。

折叠屏手机的微信，虽然已经支持分屏功能，但是在刷朋友圈的时候，仍然是全屏运行的，比如刷到了朋友圈的一篇文章，打开后仍是全屏运行。

为此，OPPO Find N2 加入了「多页面分屏」，在微信文章内，右上角会有一个分屏按钮，点击之后，此时便会开启分屏。这时候你就可以一边看文章，一边聊天了。

多页面分屏演示

当然，不仅仅是朋友圈的文章，只要是在微信里打开的链接，都可如此操作。

在分屏状态下，也可以左右交换位置、或者是上下分屏。

3、系统功能体验

OPPO Find N2 搭载了 ColorOS 13 正式版系统，关于该系统体验，IT之家做过详细评测，感兴趣的小伙伴可点击《ColorOS 13 体验》了解。

这里重点讲一下 ColorOS 13 全新升级的智能侧边栏情景功能，该功能能够在观看视频时支持听歌识曲看文章的时候支持朗读，网络视频会议时甚至可以智能截图、将语音会议内容转成文字等。

比如当笔者打开视频 App 时，侧边栏会由半透明变为蓝色进行提醒，呼出侧边栏后，会主动带来识别背景音乐、听剧模式、屏幕共享。

再比如当打开某篇文章，此时侧边栏会提示“阅读文章”功能。

更重要的是，在会议场景下，该功能将会议中的语音实时转写为文字

比如，打开《腾讯会议》，即可通过侧边栏呼出“字幕转记”，点击分屏按钮后，此时左半屏幕显示三方会议应用，右半屏幕显示字幕转写。

如果将手机折进入悬停模式，此时上半屏幕显示三方会议纪要，下半屏幕显示字幕转记。

对于经常开会的商务人士来说，这个功能实用性非常强。

4、OPPO Pen

OPPO Find N2 还新增了 OPPO Pen 支持，OPPO Pen 搭载 OPPO 自研手写引擎，支持最高 4096 级压感，并可通过振动反馈模拟书写与橡皮擦拭的手感。

功能方面，支持便签速记，在任意界面下的屏幕右下角往屏幕内滑动呼出便签速记窗口。

续航方面，满电可连续书写 11 小时。笔盒配备 UBS-C 线缆，满电状态可为 OPPO Pen 充满 2 次。此外，OPPO Pen 还支持遥控拍照、快速截屏、笔尖自动回退等功能。

不过很有意思的是，OPPO Pen 目前只支持内屏，尚不支持外屏操作。

至于原因，或许是 OPPO 觉得这块 5.5 英寸的外屏没有用手写笔的空间？

四、影像篇

影像部分，OPPO Find N2 搭载了 OPPO｜哈苏手机影像系统，影像规格方面：

  • 5000 万像素主摄（索尼 IMX890）

  • 4800 万像素超广角镜头（索尼 IMX581）

  • 3200 万 2 倍长焦镜头（索尼 IMX709）

  • 3200 万前置镜头（OV32C）

功能方面包括哈苏 XPAN 模式、哈苏专业模式、自然色彩传感器、TurboRaw 2.0、人像模式 2.0 等。

OPPO Find N2 有着马里亚纳 ®MariSilicon X 加持，所以也支持 4K 30FPS 超清夜景视频拍摄。

主摄样张：

OPPO Find N2 的索尼 IMX890 主摄也是 OPPO Reno9 Pro + 上的那一颗，不过从拍摄的样张来看，哈苏的色彩调教确实让照片有了不一样的味道。

OPPO Find N2 样张风格整体是还原真实为主，该亮的地方细节清晰，暗处并没有一股脑的拉亮，一丢丢的提升了画面对比度，更强调光影对比的立体感和真实感

超广角样张：

在上一代 OPPO Find N 的评测中，笔者曾吐槽过超广角位置太靠下，很容易把手指给拍进去。这次 OPPO Find N2 的超广角镜头放在了最上方，无论什么握持方式，都不会出现这个问题了。

这颗 IMX581 有着 1/2 英寸感光面积，光圈 f / 2.2，作为一颗超广角镜头而言，这个配置够用了，不过同一环境下，这颗镜头的曝光策略比主摄要保守些，或许是底没有主摄大的原因。

2X 长焦样张：

索尼 IMX709 的 2 倍长焦镜头的整体表现也不错，特别是在哈苏调色下，色彩非常讨喜。

比如下面这张样张，冬日阳光直射在木栏杆上，画面呈现出了一种暖洋洋的调色风格，光影立体感十足，画面很有氛围感。

夜晚样张：

夜晚模式同样如此，OPPO Find N2 并未采取常见的夜视仪般疯狂提亮模式，曝光策略略显保守，夜晚样张还是尽可能以真实为主，特别是高光压制非常出色，色彩、细节也表现都是旗舰水准。

主摄

主摄

不过超广角和 2X 在夜晚环境下就略显吃力了，开启夜景模式后，超广角在特定环境下（比如有红色霓虹灯时），色彩略偏红，而 2X 解析力略不足。

超广角

2X

当然，OPPO Find N2 的表现都是符合预期。

体验部分，OPPO Find N2 同样支持照片的“即拍即预览”功能，比如右侧屏幕拍摄，随后样张在左屏展示。还支持悬停模式下 4K 延时摄影、悬停合影等功能。

五、性能篇

（游戏、跑分均在内屏下测试，且开启性能模式）

OPPO Find N2 搭载了高通骁龙 8+Gen1 处理器，这颗处理器大家很熟悉了。相比上一代，骁龙 8 + 最大的升级是采用了台积电工艺，发热、功耗都有明显下降。

不可否认，骁龙 8 + 确实让高通在一定程度上摆脱了火龙的称号，回到正轨。

其它方面的配置，包括 LPDDR5+UFS3.1、支持 NFC、双卡（nano-SIM 卡）、最高支持 8GB 的内存扩展，可以获得最高 24GB 的运存。

简单来看一下跑分：

如上图所示，OPPO Find N2 的安兔兔综合成绩为 1095821。

GeekBench 5 跑分方面，OPPO Find N2 单核为 1267 分，多核 3862。

OPPO Find N2 在内存读取测试中，也达到了满血 UFS3.1 的表现。

接下来是游戏测试。在测试中，均开启手机的电竞模式。

我们选择了对性能要求比较高的《原神》进行了测试。

高档画质 + 60 帧，动态模糊关闭，场景依旧为野外打怪。

原神画质设置如上

实测结果显示，OPPO Find N2 平均帧率为 49.8fps，接近 50fps 的水平。游戏最开始稳定在 60fps，随后遇到战斗场，持续 4 分钟左右时间，帧率集中在 48-60fps 之间波动。随后则稳定在 49fps 左右。在后期离开战斗场景，温度下降后帧率又会立马升回至 60fps。

整体来说，OPPO Find N2 的性能调教略保守一些，但整体表现也在预期之内。

惊喜的是 OPPO Find N2 的温控表现还不错，最高温仅为 42°C，和骁龙 8 动辄 45-48°C 的表现相比，OPPO Find N2 的表现出色的多。

此外，Find N2 功耗也仅仅为 5W 出头，属于很低的水准了。

总体来说，OPPO Find N2 的性能尽管比不过最新的骁龙 8 Gen2，但整体表现也是相当不错的，毕竟瘦死的骆驼比马大，这个成绩依旧可以归属于旗舰水准。

六、续航篇

OPPO Find N2 搭载了 4520mAh 电池，支持 67W 超级闪充。官方表示 10 分钟可冲 37%。

IT之家也做了简单的测试。

室内 25±1°C 的环境下，1% 开始充电，30 分钟就能冲到 80%+ 的电量，完全充满则用时 42 分钟。

IT之家也对 OPPO Find N2 做了 2 小时续航测试，测试前将手机系统音量、屏幕亮度均设为 50%，蓝牙开启，连接 Wi-Fi 网络，开启 5G 网络，全程在内屏模式下进行。

首先玩 30 分钟的《原神》，耗电 14%：

30 分钟《和平精英》，耗电 7%：

30 分钟 1080P 在线视频，耗电 5%：

30 分钟短视频，耗电 4%：

总计 120 分钟的测试时长，OPPO Find N2 总共耗电 30%。

对于一款折叠屏手机来说，这个表现还是比较优异的。在日常使用中，OPPO Find N2 的续航是足够满足笔者一天正常使用的（基本全程使用大屏，早晨 8 点到晚上 6 点期间无需充电）。

比如下图所示，亮屏 6 个小时，OPPO Find N2 仍剩余 36% 的电量，这亮屏 6 小时还包括 1 小时的高强度游戏、1 小时视频通话、45 分钟左右的导航以及各种零碎时间的短视频等。

由此来看，按照笔者的中强度用机习惯，OPPO Find N2 坚持 8 小时不是问题。

总结：

OPPO Find N2 尽管在配置上不能称之为堆料机皇，但是，无论产品形态还是交互创新，Find N2 都是当下折叠屏手机市场中，最具气质、特点、想法的产品，甚至没有之一

新一代超轻固精工拟椎式铰链，以及创新材料的应用，OPPO Find N2 刷新了横向折叠机重量记录，更是率先打开了折叠屏轻量化时代的大门。

OPPO Find N2 还延续了上一代优秀的握持手感，5.54 英寸的外屏尺寸单手即可正常操作，而展开后的 7.1 英寸镜面内屏，展开即横屏，无需二次旋转。首次亮相的悬停空间，也承载了 OPPO 近一年时间来对折叠屏交互的深度思考。

有着直板手机的重量，却带来了「超越直板手机的体验」，这 —— 就是全新的 OPPO Find N2。

OPPO Find N2 即是折叠屏的重量革命，也是折叠屏手机交互的“重量革命”。

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