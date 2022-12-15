谷歌智能家居产品现已支持 Matter 通用标准

IT之家 12 月 15 日消息，谷歌今日宣布，已为其 Nest 和 Android 设备启用了 Matter 通用智能家居标准支持，用户甚至无需下载或安装任何更新。

从现在起，Google Home、Google Home Mini、Nest Mini、Nest Audio、Nest Hub（第 1 代和第 2 代）、Nest Hub Max 和新的 Nest WiFi Pro 都可以作为 Matter 的中心设备使用，来控制其它支持 Matter 标准的智能家居设备。

谷歌还在 Android 上推出了对 Fast Pair（快速配对）的 Matter 支持，按照官方说法，用户能够将支持 Matter 的设备与家庭网络配对，速度就像配对蓝牙耳机那么快。

Matter 是一种开源标准，将不同的家居生态产品连接在一起，任何智能设备都可以采用它来创造更无缝的智能体验。任何兼容 Matter 协议的智能家居设备，都可以将其设置在支持 Matter 的平台上使用。

今年 10 月，连接标准联盟及其成员包括苹果、谷歌、亚马逊、三星和其他智能家居制造商，宣布推出 Matter 1.0 智能家居配件标准。

Matter 首发版本支持多种常用的智能家居产品类别，包括照明电器、暖通控制、窗帘幕帘、安全安防传感器、门锁、视频播放器、协议间网桥、和可以嵌入许多不同种类产品的控制端。

IT之家了解到，苹果、三星、美的、绿米、OPPO、Ubuntu 等都宣布支持 Matter 1.0 标准，随着成员的不断加入，智能家居的融合体验也将不断完善。

谷歌表示，将在圣诞假期和 2023 年初为更多产品支持 Matter。所有支持该标准的设备都将标有 Matter 标志，并可与上述谷歌产品以及所有其它 Matter 设备配合使用。