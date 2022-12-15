建设中国特色新农村游戏《老家生活》上架 Steam，2023 年发售

IT之家 12 月 15 日消息，Steam 平台上架了一款名为《老家生活》的模拟游戏，将于 2023 年发售，目前已可加入愿望单。

据介绍，《老家生活》是一款种田、人文模拟经营游戏，极具现代中国特色、展现新农村风貌。在游戏中，你回到了老家的现代村镇，开启了一段建设新农村、体验民俗、了解现代农业、结交朋友的生活。老家美丽富饶，人杰地灵，这里有很多人儿时的回忆，有很多人向往的种田生活。

IT之家了解到，该游戏配置要求较低，推荐 GTX 1060 6GB 显卡及以上，存储空间需要 20GB。

游戏介绍：

融入现代乡村生活，体验民俗烟火气息

这里展现了具有中国特色的新乡村，有日出而作日落而息的慢节奏，也有热闹喧嚣的乡村生活，有看不完的风景，有淳朴热情的村民…… 你可以自由支配时间，忙时尽情劳作，闲时去吃席、去串门、坐上村口的小巴车去赶集，体验民俗风情，这里就是老家的样子，是想象中美好和晚年的归宿。

自产自销自由建造，高科技农业惊呆了

在老家生活中，可以随心的种田、种植、畜牧、养殖…… 既有最原始的农牧工具，也有现代化的农业科技，甚至想开挖掘机也能满足你！产出的农产品，可以贩卖给小贩，还可以自己拿去集市上摆摊，还可以装扮自己的小屋，打造理想的农业达人小基地。

这世界，总有一个人或故事让你感动

在这里，不仅有田园山水生活，还可以认识很多朋友：操心的村长、傲娇的售票员、调皮的小朋友、忧伤的小贩、塑料的闺蜜…… 每个人都有自己的故事、自己的开心与难过，你已经是老家的一员了，多跟他们聊聊，倾听他们的故事，还有机会跟他们一起结伴出游，缤纷多彩的老家故事由你演绎。

除了眼前的美好，还有诗和远方

坐上诗意的绿皮火车，前往满月当头的古镇、悬挂银河的山谷、满天花落的山顶、幽静的竹海、空旷无垠的沙漠，每一个远方，都有独特的风景，等待你去探索。即使是在村里，也能找到最佳日落观景台，找到夜晚会发光的蒲公英，找到心底最向往的美好。

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