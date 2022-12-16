隆基 p 型及无铟 HJT 电池效率再破世界纪录，分别达 26.56%、26.09%

IT之家 12 月 16 日消息，隆基绿能昨日宣布，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证报告，隆基绿能在 M6 全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了 p 型 HJT 电池 26.56%、无铟 HJT 电池 26.09% 转换效率的新世界纪录。

IT之家了解到，隆基绿能表示，针对 HJT 电池长期以来的痛点问题，公司研发团队成功在隆基商用掺镓硅片上实现了 26.56% 的转换效率，较今年 9 月公布的 26.12% p 型 HJT 电池效率又提升了 0.44%，再次刷新 p 型晶硅电池效率的最高纪录。

在无铟 HJT 电池方面，隆基绿能称研发团队利用储量丰富、价格便宜且安全环保的薄膜材料，取代了传统的铟基透明导电膜，实现了超过 26% 的转换效率。

隆基绿能数据显示，自 2021 年 4 月至今，隆基绿能已经先后在 n 型 TOPCon、p 型 TOPCon、n 型 HJT 电池、p 型 HJT 电池、无铟 HJT 电池等技术领域 12 次刷新电池转换效率世界纪录。今年 11 月，隆基绿能还创造了 26.81% 的硅太阳能电池效率世界纪录。