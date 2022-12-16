苹果、特斯拉、微软等 13 家美科技巨头今年市值蒸发超千亿美元

12 月 16 日消息，今年是美国大型科技公司股票飙涨势头被打破的一年，这些企业失去了多年来强大的市场领导地位。

据外媒报道，亚马逊、Alphabet、特斯拉、英伟达以及 Meta 等大科技公司的股票今年已经蒸发掉三分之一甚至更多的市值。以周四收盘价计算，以科技股为主的纳斯达克 100 指数下跌了 29%，近 5.6 万亿美元的总市值蒸发。标准普尔 500 科技股指数当日下跌 2%，今年以来已经累计下跌 23%。

不断上升的通胀水平和利率已经影响到多年来推动科技行业持续增长的有利条件，增加了 2023 年美国出现经济衰退的可能性。

温斯洛资本管理公司 (Winslow Capital Management) 首席执行官贾斯汀・凯利 (Justin Kelly) 表示：“这是 5 到 10 年来大型科技公司的基本面首次出现明显下滑。”“这是这些公司长期前景层面的一个重大变化，也是它们不再处于市场领先地位的原因。”

2022 年底的美国经济形势比一年前更加严峻。高通胀一直是今年的一个主要主题，美联储一直在通过大幅加息来遏制通胀。

2022 年底，10 年期美国国债收益率可能会增长 1 倍以上，而美元指数有望实现自 2015 年以来的最大一年期涨幅。这两种因素都对纳斯达克 100 指数中那些快速增长、高估值的主要公司不利。

尽管最近的报告显示，通胀压力开始缓解，但美联储主席杰罗姆・鲍威尔 (Jerome Powell) 周三表示，美联储远降低通胀的行动远未结束。

这种经济形势使得 2022 年美国科技股的技术走势延续时间很长。自今年 4 月份以来，纳斯达克 100 指数从未收在 200 日移动均线上方，这是 20 年来持续时间最长的一次。

投资者的抛售行为影响到市场中所谓 FAANG 股公司的重要性，这一组合中有 Facebook 母公司 Meta、亚马逊、苹果以及流媒体公司 Netflix。谷歌母公司 Alphabet 目前在标准普尔 500 指数中的权重约为 13%，为两年多来的最低水平。这比 2020 年创纪录的 19% 有所下降。

尽管大企业集团在美国金融市场颇受欢迎，但历史表明，一个时代的市场领导者几乎从未主导过下一个时代。

市场资讯公司 Truist Advisory Services 联合首席投资官基思・勒纳 (Keith Lerner) 表示：“过去 10 年科技股的表现一直跑赢大盘。”“每次科技股下跌，投资者都会逢低买进，最终实现盈利。情况好转需要时间。”勒纳认为，“估值高于平均水平，盈利势头疲软”是科技行业权重偏低的原因。

今年以来，标准普尔 500 指数成分股中市值损失 1000 亿美元以上的公司达到 13 家，创下历史新高，其中 12 家是科技类公司。其中亚马逊市值损失 7567 亿美元，Alphabet 损失 6897 亿美元，Meta 损失 6168 亿美元。此外，13 家公司中还包括苹果、特斯拉、微软、英伟达和 Netflix。

如果算上今年 12 月份最后两周的表现，市值损失 1000 亿美元以上的公司还可能包括英特尔和埃森哲，目前这两家公司今年都已经损失约 900 亿美元的市值。