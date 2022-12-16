微软 Win11 Beta 22623.1037 版发布：优化语音操控指令，尝试任务栏搜索界面新设计

IT之家 12 月 16 日消息，微软今天向 Beta 频道发布了最新的 Windows 11 Insider Preview Build 22621.1037 和 Build 22623.1037 (KB5021304) 版本。微软表示，这将是圣诞假期前的最后一次 Beta 频道更新，后续将在 2023 年 1 月回归！

与往常一样，两个版本就只有新功能开启与否的区别，之前的 Build 22622 测试版将自动转移到 Build 22623 路线上，而且 Build 22621 测试人员也可以选择安装功能更新以切换到 Build 22623 版本。

Build 22623.1037 = 默认开启新功能。

Build 22621.1037 = 默认关闭新功能。

Build 22623.1037 中的新增功能

语音操控功能改进

语音操控功能将变得更灵活，并支持与各种 UI 控件进行交互，例如：

名称中包含数字，例如你可以对着计算器直接说“点击 5”。

名称之间没有任何空格，例如你可以在 Excel 中通过说“单击数据透视表”或“单击数据透视图”来插入你想要的控件，我想应该也能直接通过语音去求和。

名称中包含特殊字符，例如“蓝牙和设备”或“拨号”这类项目。你可以说“单击蓝牙和设备”或“某字符向上”来实现你要想的功能。

此外，微软还表示他们改进了界面平移的体验，你可以直接“滚动”到页面的最左端和最右端，也可以像垂直滚动样连续向左 / 向右滚动。

微软还添加了对 UI 控件的支持，例如旋转、Thumb、拆分，从而帮助用户通过“单击”命令或使用数字叠加与这些控件进行交互。

IT之家了解到，微软还添加了对以下命令的支持：

行为 语音指令 关闭语音接入应用 “关闭语音访问”、“退出语音访问”、“退出语音访问” 打开一个新的应用程序 “显示 [应用程序名称]”，例如“显示 Edge” 关闭应用程序 “退出 / 关闭 [应用程序名称]”，例如“退出 Word”、“ 关闭 Edge” 在屏幕上显示网格 “显示窗口网格” 拉出命令帮助列表 “显示命令列表”、“显示命令” 释放按住的键 “放开” 在文本框中移动光标 “向前移动 5 个字符”、“向后移动 2 行”、“转到文档开头”、“移至行首” 选择所需的编号 + 字符 / 行 “选择向前 / 向后 [N] 个字符 / 行”，例如，“选择向前 5 个字符” 删除选定的文本或口述的文本 “Strike that”（一时想不到对应的中文） 在文本框中粘贴文本 “粘贴到这里”，“粘贴那个” 对特定文本应用粗体格式 “粗体 [文本]”，例如，“粗体 hello world” 将选定的文本或最后口述的文本大写 “Cap that”

在这两个版本中，微软还对任务栏上的搜索框外观进行了一点处理。你可以通过“设置”>“个性化”>“任务栏”>“任务栏项目”看到这一选项。

示例

Bug 修复

[任务栏和系统托盘]

更新了用户在使用屏幕阅读器时的任务栏中快速设置图标，也就是说它不再包含系统状态一词，而只是说明这一图标是什么（例如，它不会说“系统音量状态”而是说“音量”）。

修复了与最近的任务栏更改相关的更多 explorer.exe 崩溃问题。

[任务管理器]

修复了使用任务管理器顶部的搜索框时导致任务管理器无响应的问题。

针对 Build 22621.1037 和 Build 22623.1037 的修复

修复了一个可能影响任务管理器的已知问题。它可能因为显示意外的颜色导致某些 UI 可读性降低。如果您在“设置”的“个性化”>“颜色”部分中将“选择您的模式”设置为“自定义”，则可能会出现此问题。

修复了可能影响数据保护应用程序编程接口 (DPAPI) 解密的问题。证书私钥的解密可能失败，因此可能会导致 VPN 和其他基于 802.1 证书的身份验证失败。

已知的问题

[在任务栏上搜索]

您可能会看到任务栏上的搜索框无法正确呈现或者是出现视觉伪影的问题。

[任务管理器]