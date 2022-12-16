SpaceX 星舰 S24 再次进行静态点火测试，为首次轨道试飞做准备

IT之家 12 月 16 日消息，北京时间今天凌晨 3 点 01 分，SpaceX 在其南得克萨斯工厂进行了另一项“静态点火”测试。此次测试使用的是 Ship 24 飞船，高约 165 英尺（50 米）。

值得一提的是，SpaceX 此次还特意给出了一段视角十分特别的视频。

在此次测试中，Ship 24 的六台 Raptor 发动机中的一台进行了大约 7 秒钟的静态点火，飞船仍固定在地面上。

据介绍，Ship 24 将执行 Starship 计划的首次轨道试飞任务，SpaceX 创始人兼 CEO 埃隆马斯克表示，该计划可能会在未来几个月内进行，其原型已经通过了静态点火测试。

Ship 24 飞船搭载了 Booster 7 助推器，这也是超重型猎鹰一级的原型。IT之家曾报道，今年 11 月 29 日，SpaceX 启动了 33 个猛禽发动机中的 11 个，而十五天前又进行了一次 14 个引擎的静态点火测试。

SpaceX 希望开发出一种完全可重复使用的飞行器，将宇航员和货物送往月球和火星，并在离家更近的地方执行各种其他飞行任务。

据介绍，目前 SpaceX 星舰已经有多个月球飞行客户，例如 NASA 选择这艘飞船作为其阿尔特弥斯登月计划的首个载人着陆器，日本亿万富翁前泽友作也预定了一次环月旅行，届时还将搭载少数艺术家和有影响力的人，包括“日常宇航员”蒂姆・多德。