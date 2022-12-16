ChatGPT 已经牛到取代谷歌了？测试显示尚无法取代，但可作为补充工具

ChatGPT 能否取代谷歌？

北京时间 12 月 16 日消息，人工智能 (AI) 聊天机器人 ChatGPT 的爆红似乎让搜索巨头谷歌有了危机感，但是 ChatGPT 真的足以好到取代谷歌了吗？外媒的测试发现，它现在还无法取代谷歌，但是可以作为一种补充工具。

ChatGPT 由微软和其他公司支持的 AI 研究公司 OpenAI 开发，能够以一种高级和创造性的方式自动生成书面提示文本。它甚至可以进行一种感觉非常接近于与人类聊天的对话。

那么，ChatGPT 是否已经智能到足够改变人们在网上寻找信息的方式？有朝一日它是否会取代谷歌和其他搜索引擎呢？谷歌员工已经有了这种担忧，他们已询问管理层公司，ChatGPT 的走红是否意味着公司错失了一个机会。

著名投行摩根士丹利本周发布了一份报告，针对 ChatGPT 是否是谷歌的一个威胁进行了研究。大摩首席谷歌分析师布莱恩・诺瓦克 (Brian Nowak) 写道，语言模型可能会抢占市场份额，“并颠覆谷歌作为人们上网入口的地位”。但他同时表示，大摩仍然对谷歌的地位充满信心，因为该公司正在继续改进搜索，而制造行为改变是一个巨大的障碍，因为许多互联网用户已经把使用谷歌作为了一种习惯。此外，谷歌正在“构建类似的自然语言模型，例如 LaMDA”，这些模型可能会应用到新产品中。

ChatGPT

外媒周四对 ChatGPT 和谷歌搜索进行了简单的对此测试，提出的问题包括“如何让琴叶榕盆栽活下去”、“如何在光明节为丈夫挑选礼物”、“怀孕时能否服用抗组织胺药苯海拉明”(记者恰好怀孕了)、“写一篇关于 ChatGPT 是否是谷歌搜索引擎的一个优质替代品的文章”。

ChatGPT 的优势

测试发现，ChatGPT 的价值在于它能够像与人交谈一样解释复杂的主题，并完成简单的写作任务。

例如，你让 ChatGPT 解释股票市场和互联网等概念，他们的回答就像你在和专家交谈一样。与谷歌搜索不同，你不需要过滤不必要的结果。如果你让它给房东写一封信，要求提前终止租约，你甚至可以直接把 ChatGPT 提供的结果一字不差地发给房东。

劣势

有时候，ChatGPT 给出的答案很奇怪，几乎完全错误。例如，你让它提供摇滚歌手艾利斯・库柏 (Alice Cooper) 的《德怀特・弗莱民谣》的歌词。但是，ChatGPT 理解的这首歌是关于一个精神崩溃的男人，随后返回的是关于这个主题的完全虚构的歌词，而不是真正的歌词。相比之下，谷歌却能够正确提供相关歌词。

而且，谷歌更了解用户，并根据用户的兴趣和行为定制结果。谷歌还充当了通往互联网的门户，将用户引导到大量不同的网站，这些网站提供的信息可能会超出了用户的消化能力。如果你想要听到不同观点，或者如果你的问题没有一个简单的答案，比如你在寻找礼物建议时，那么谷歌的答案是很有帮助的。

ChatGPT 自己写的文章

谷歌也能对于特定类型的查询给出优质答案。它能够在网络中搜索，提供一个简短而又正确的答案。例如，如果你搜索“苹果股票行情”或“飞往阿鲁巴岛的廉价航班”，它会向你显示一个包含最新价格信息的股票图表，或者一个最有可能包含最便宜航班的日历，以及一个将你连接到多个网站的对话框。ChatGPT 不会扫描互联网上的实时信息，而且只对 2021 年之前的数据进行了训练，所以它在这类查询中完全没有用。

另外，谷歌的服务也非常可靠，这要归功于该公司庞大的运营预算和多年积累的专业知识。ChatGPT 仍在测试中，时不时会出现问题。

结论

外媒记者在测试后表示，她现在肯定会继续使用谷歌进行大部分搜索查询。但是如果对谷歌结果不满意，她现在也有了一个有用的替代选择。如果她需要匆忙写完一封满怀怒火的信，ChatGPT 就可以帮上大忙。