ChatGPT 迅速走红，其开发者 OpenAI 希望 2024 年营收达到 10 亿美元

北京时间 12 月 16 日早间消息，三位知情者透露，OpenAI 最近告诉投资者，预计明年年年营将会达到 2 亿美元，2024 年之前达到 10 亿美元。一位知情者称，最近 OpenAI 曾二次发售股票，公司估值达到 200 亿美元。

在 OpenAI 的引领下，一些竞争对手和企业利用 OpenAI 开发的生成式 AI 软件制作应用。使用 OpenAI 技术需要获得授权，拿到授权要付费，一美分或者稍多能生成 2 万单词的文本，按照书面提示生成一张图片大约要 2 美分。

OpenAI 新闻发言人拒绝谈论公司财务状况及策略。2020 年 OpenAI 开始推出商用产品，它宣称自己的使命依然是为人类增强 AI 安全。

Synthesia 和 Jasper 等创业公司已经吸引《财富》500 强企业使用它们的视频生成工具或者 AI 文案工具，Jasper 引入了 OpenAI 技术。OpenAI 有机会成为 AI 提供商，甚至有可能威胁谷歌搜索。

微软为 OpenAI 提供资金和算力支持。有人问微软高管，在微软看来 OpenAI 技术是实验性的还是战略性的？微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）认为 AI 进化速度比许多人预料的快。他说：“大家在 2021 年预计 2033 年 AI 达到的水平到 2023 年就会实现。它对微软的未来很重要，对每个人的未来也很重要。”

有些投资人表示怀疑。今年年初时一些大型 VC 公司放弃了对 OpenAI 的投资，OpenAI 配得上如此高的估值吗？真的可以和谷歌竞争吗？投资者存在质疑。

OpenAI 在 2019 年时曾设定“有限盈利”（capped-profit）架构，对 VC 投资做出限制。为了守护使命，OpenAI 规定投资者的回报不能超过投资金额的 100 倍。

微软对 OpenAI 似乎很有信心，已经加倍下注。未来会有更多企业拥抱 AI，微软希望能借此东风拓展云业务。

ChatGPT 是用所谓的“大语言模型”开发的，用文本数据训练，可以像人类一样回答问题。谷歌也在开发类似技术，有工程师称谷歌软件具有感知能力。

新技术真的很强大吗？一些科学家表示怀疑。有时 ChatGPT 给出的答案并不精准，甚至错误，ChatGPT 自己有时也会告诉用户：“我偶尔会生成有害提示或者带偏见的内容。”

正因为新技术会生成有瑕疵的答案，所以谷歌等玩家才会严格监管公众使用状况，它们担心聊天机器人会伤害用户、损害声誉。

大公司谨慎行事为小企业创造了填补机会。Cohere 是一家小公司，今年 2 月它曾融资 1.25 亿美元，这家公司正在开发商用产品。还有 Adept，它于 4 月份融资 6500 万美元。还有 Stability AI，这家公司 8 月份推出“文本转为图片”的生成器，它已经融资 1.01 亿美元。

Jasper 公司直接使用 OpenAI 技术，已经有 8 万名营销者使用 Jasper 软件，用它生成广告、邮件、博文及其它内容。Jasper 增长很快，今年营收预计将会翻倍，达到 8000 万美元。

TenOneTen Ventures 联合创始人埃尔巴兹（Gil Elbaz）认为，营销是聊天机器人可以介入的业务之一。Synthesia CEO Victor Riparbelli 则说，就现下来看，赚钱的机会许多时候藏在很枯燥的使用场景中。例如，Synthesia 软件可以帮客户生成企业训练、产品营销视频，从长远看，Synthesia 的目标是用 AI 生成像好莱坞一样的高品质内容。亚马逊是 Synthesia 的客户。

创业公司一旦发现有利可图的应用场景，OpenAI 和科技巨头可能会抄袭，正因如此 Synthesia 自己开发关键软件。Hume AI CEO 阿兰・考恩（Alan Cowen）认为，如果 OpenAI 等企业将技术转为商品，小企业就可以好好利用，转化为经济果实。

OpenAI CEO 萨姆・阿尔特曼曾抱怨称公司的运营成本极高，现在 OpenAI 必须考虑如何让业务持续下去。

考恩说：“我觉得最开始时 OpenAI 并没有想着让 ChatGPT 赚钱，它只是一个演示功能，是一种免费收集人类反馈的方式。不过 ChatGPT 的使用量正在快速增长，快于预期，现在它开始考虑赚钱了。”