国产科幻生存即时战略游戏《异星前哨》今日发售，首周 9 折优惠

IT之家 12 月 16 日消息，由云蟾游戏发行的首款国产科幻生存 RTS 端游《异星前哨》今日于 Steam、WeGame、Epic 正式发售，游戏售价 68 元，首周 9 折优惠。该游戏已于 7 月获得版号。

游戏介绍：

《异星前哨》是款融合即时战略的国产科幻生存 RTS。你将作为船长前往浩瀚太空，探索未知星球，建设基地，统领英雄与军队粉碎数万虫潮的进攻！活用策略，秀出操作，为人类生存而战！

IT之家了解到，该游戏背景设置在 2672 年，地球和太阳系星球经过数百年开采，资源终见枯竭。多支远征军受命向其他星系进行探索，找到资源运回殖民星球。深藏地下的“异形”被吵醒，开始袭击人类，又不断繁衍出新的异形...... 玩家可选择一名英雄，不停建造、采集资源，组建英雄军团，清理异形，拓展地盘，持续变强来获得胜利。

官方表示，该游戏首创英雄体系融入核心玩法，每个英雄都有配套的技能、建筑、兵种、技能树；多难度可自定义选择，满足不同玩家；可暂停和随时存档。

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 7

处理器: i3-2120 CPU @ 3.30GHz

内存: 8 GB RAM

显卡: GTX960

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 10 GB 可用空间

实机截图：