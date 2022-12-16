收购谈判进行中，东芝称目标是与潜在合作伙伴尽快达成协议

IT之家 12 月 16 日消息，据路透社报道，正在谈判收购的日本东芝公司在周五致股东的一封信中表示，其目标是尽快与潜在合作伙伴达成协议。

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东芝董事会主席 Akihiro Watanabe 和东芝战略选择特别委员会主席 Jerry Black 在信中补充称，无法保证双方会达成交易。信中称东芝“计划接受具有约束力和真诚的提议，并将在必要的谈判后，尽最大努力尽早达成协议”。

消息人士表示，东芝的首选竞购方日本工业伙伴（JIP）正接近从银行获得收购融资。这笔交易预计将使这家工业集团的估值达到 2.2 万亿日元（约 1119.8 亿元人民币）左右。

另据日经新闻周四报道，JIP 可能获得 1.2 万亿日元（约 610.8 亿元人民币）的贷款，三井住友金融集团和瑞穗金融集团的核心银行部门将各提供 4500 亿日元（约 229.05 亿元人民币）贷款。

IT之家了解到，消息人士此前表示，金融服务集团欧力士（Orix）、芯片制造商罗姆（Rohm）和日本邮政银行等日本公司可能加入 JIP 的竞购行列。

此外，东芝拥有存储芯片制造商铠侠控股（Kioxia Holdings）40% 股份，该公司股价在上午交易中上涨 1.7%。