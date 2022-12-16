第三方文件管理器应用 Files 2.4.2 发布，引入类 Mica 元素

IT之家 12 月 16 日消息，第三方文件管理器应用 Files 日前发布了 2.4 版本更新，从 Universal Windows Platform（UWP）正式迁移到更现代的 WindowsAppSDK 中。Files 今天还发布了小幅更新 2.4.2 更新，引入了类似于微软 Mica 的视觉效果。

微软目前在 Win11 UX 设计上提供了 Mica 和 Mica Alt 两种 UX 材料。Files 应用在迁移到 WindowsAppSDK 之后，意味着这款第三方文件管理器应用也可以获得这方面的视觉升级。

IT之家了解到，Mica 是一种不透明的动态材料，它包含主题和桌面壁纸，用于绘制长期窗口（如应用和设置）的背景。你可以将 Mica 应用到应用程序背景中，通过提高用户对焦点的清晰度来取悦用户并创建视觉层次结构，从而提高生产力。

Mica 是专门为应用的性能优化而设计的，它只对桌面壁纸进行一次采样，就可创建其可视化效果。Mica 适用于使用 WinUI 2 的 UWP 应用和使用 Windows 应用 SDK 1.1 或更高版本的应用，同时在 Windows 11 版本 22000 或更高版本上运行。

IT之家了解到，第三方文件管理器应用 Files 目前已经在 Microsoft Store 上架销售，售价为 49 元。用户也可以访问 GitHub 页面或者官网进行下载。

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