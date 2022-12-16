2023 年度国考笔试定于 1 月 7 日、8 日举行

IT之家 12 月 16 日消息，2023 年度国考笔试原计划于 12 月 3 日、4 日举行，此前曾宣布延期举行。

今日，据国家公务员局网站消息，根据工作安排，经研究，中央机关及其直属机构 2023 年度考试录用公务员笔试定于 2023 年 1 月 7 日、8 日举行。

一、笔试时间安排

公共科目笔试：

2023 年 1 月 8 日上午 9:00—11:00 行政职业能力测验

2023 年 1 月 8 日下午 14:00—17:00 申论

专业科目笔试：

2023 年 1 月 7 日下午 14:00—16:00 8 个非通用语职位外语水平测试，中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试

二、重新选择（确认）考试地点

为便利报考者参考、减少人员流动，请已完成报名确认并缴费的报考者，于 2022 年 12 月 19 日 0:00 至 12 月 21 日 24:00 期间，登录“中央机关及其直属机构 2023 年度考试录用公务员专题网站”（http://bm.scs.gov.cn/ kl2023），进入“考生考务入口”栏目，对考试地点进行重新选择（确认），根据个人情况就近就便参加考试；放弃参加本次笔试的，可于 2022 年 12 月 19 日 0:00 至 12 月 21 日 24:00 期间，在线提交退费申请（方法同上），经审核后退返已缴纳的考试费用。

未在规定时间内对考试地点进行重新选择（确认）或者提交退费申请的，视为在初始选择的考试地点参加考试。

三、打印准考证

报考者可于 2023 年 1 月 3 日 0:00 至 1 月 8 日 15:00 期间，登录“中央机关及其直属机构 2023 年度考试录用公务员专题网站”打印准考证。

四、疫情防控要求

为保障广大报考者和考试工作人员健康安全，各地将根据疫情防控有关部署和要求，结合考试工作实际，采取切实、必要的防疫措施。请报考者及时关注疫情情况和考试防疫要求，按照规定进行有关考前准备，并配合做好考试现场疫情防控工作，以免影响正常参加考试。

五、后续工作安排

笔试成绩将于 2023 年 3 月上中旬公布。面试、体检、考察、公示、备案等后续工作，均按《中央机关及其直属机构 2023 年度考试录用公务员公告》执行。