DXOMARK：华为 Mate 50 Pro 前置摄像头获得 145 分与苹果 iPhone 14 Pro 并列第一

IT之家 12 月 16 日消息，华为 Mate 50 Pro DXOMAR K 前置摄像头评分 145，与 iPhone14 Pro 并列第一，同时后置摄像头也凭借 149 分拿下全球第一，从而获得 DXOMARK 前置后置摄像头双项第一的成绩。

IT之家了解到，该机配备了 13MP 前置镜头，拥有 f / 2.4 光圈，辅以 3D 深感摄像头，支持 4K 视频录制。

除了固定焦距前置摄像头外，Mate 50 Pro 的大部分影像规格与华为 P50 Pro 相同，但由于新的软件方案和精细调校，Mate 50 Pro 的影像实力要比 P50 Pro 更强。

对于视频，Mate 50 Pro 在启用 Vivid HDR 模式的情况下可以实现每秒 30 帧的 4K 分辨率录制。Mate 50 Pro 在多个 DXO 测试类别中均获得最高分，包括曝光、对焦、噪点和闪光灯。

DXO 认为，华为 Mate 50 Pro 前置摄像头优点在于：

照片中的肤色不错

照片和视频具有良好的曝光和动态范围

良好的细节和极少的噪点

主体始终清晰，即使是合影

在亮光环境下和室内，视频噪点都可以得到很好的控制

准确的白平衡和漂亮的色彩

视频中的宽景深

缺点

在某些情况下可能会出现局部纹理丢失的现象，尤其是在低光图像中

背光场景中偶尔会出现不饱和的肤色

照片中的颜色量化和面部纹理局部丢失等伪像

低光视频中会出现粗糙的噪点，且缺乏细节

视频中偶尔会出现低对比度的情况

在某些情况下肤色略微不准确

视频伪影，包括纹理的局部移动、颜色量化和重影

《华为 Mate 50 Pro 影像测试登顶 DXOMARK：总分 149，排名第一》