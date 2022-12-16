【IT之家开箱】vivo S16 图赏：“机中自有颜如玉”

vivo S16 系列新品发布会将于 12 月 22 日 19:00 举行。在产品发布之前，vivo S16 系列机型已上架电商平台并开启预约，包括 vivo S16e、vivo S16、vivo S16 Pro 三款机型。

当然，S16 系列的外观也已经正式放出。

IT之家实拍了一组 vivo S16 的美图赏，现在呈现给大家。不过，目前只是产品外观解禁，关于配置、影像等方面的具体信息，请大家再耐心等待一下。

此次 vivo S16 系列带来了全新的颜如玉配色，就和这个名字一样，“颜如玉”不仅还原出了玉石清透温润，赋于了玉质玻璃两种不同气质的玉色变化。

vivo S16 颜如玉以青白玉作为底色，呈现了一种淡青色的美感，低饱和度的色调，搭配若隐若现的烟青玉纹，让这款手机看起来相当的清新、典雅。

如果不强调的话，单看这个后壳，相信会有不少人误认为就是一块玉石雕刻而成。

据官方资料，为了还原出玉石的温润，S 系列成立了⼀个多达 10 ⼈的专项⼩组，历时三个月，调配出了八百多种色彩方案，最终打造出青山远黛般的色彩变幻。

不仅如此，vivo S16 还采用了新一代光致变色技术。

摄像头模组也是 vivo S16 背部设计的点睛之笔，除了竖向排列的三颗圆形镜头之外，最右侧还有一颗原彩柔光环，成为留白云阶设计上的点睛一笔，也是影像闪光之处。

回到正面，vivo S16 采用了一块居中打孔的曲面屏，四边框极窄。同样，vivo S16 还有着极为出色的握持手感，和它的颜如玉配色一样让人难忘。

12 月 22 日 19:00 ，vivo S16 正式发布，IT之家将全程直播，届时将公布关于这款产品的更多信息，敬请关注。

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