联想拯救者电竞手机 2 Pro 开启安卓 12 / ZUI 14 内测招募

IT之家 12 月 16 日消息，据 ZUI 官方微博发布，联想拯救者电竞手机 2 Pro | ZUI 14 OTA 内测招募开始，本次升级带来了支持安卓 12 的 ZUI 14 系统。将尽快推出正式版的更新。可私信 ZUI 官方微博报名，数量有限。

ZUI 14 特性包括：轻快视觉，绚丽灵动舒适自然；全能卡片，常用信息桌面速览；更有通知栏变色，图标字体调优等焕新升级。

IT之家了解到，联想拯救者电竞手机 2 Pro 搭载骁龙 888 芯片，配备 UFS 3.1、LPDDR5 内存，搭配双涡扇增压液冷主被动一体中置散热系统，并采用 ATA 2.0 中置架构，主板、摄像头位于手机中部，电池位于两侧。

拯救者电竞手机 2 Pro 配备一块三星定制的 6.92 英寸 2460*1080 AMOLED 144Hz 电竞无孔屏，采用最新 E4 发光材料、钻石排列。屏幕激发亮度可达 1300nit，色域 111.1 DCI-P3。为了保证游戏响应，手机具备 720Hz 的多指采样率、3.8ms 的屏幕触控延迟。

拯救者电竞手机 2 Pro 搭载两颗 0.22mm 超薄刀刃叶片风扇，采用纯铜风道设计，大幅提高散热表现。游戏操控方面，手机搭载创新八指操控体系 - 八神键，在系统层将手机变成一套手柄外设，真实还原手柄按键布局与操控方式。

相机方面，拯救者电竞手机 2 Pro 具备一颗 4400 万像素升降式摄像头。后置 6400 万像素双摄影像系统。其中，1600 万像素超广角微距镜头，拥有 120° 广阔取景范围；6400 万像素 1/1.32 英寸超大传感器，配备超强解析力及感光面积。

这款手机配备对称式双 X 轴线性马达、双扬声器，拥有双等效 1.60cc 音腔，支持杜比全景声音效。电池方面，手机配备 5500mAh 双芯电池，支持 90W 快充，30 分钟即可充满电。