百度 Apollo 三域融通高阶智驾 ANP3.0 开启多城市泛化测试，2023 年中量产

IT之家 12 月 16 日消息,在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上,百度 Apollo 展示了一段三域融通高阶智驾产品 ANP3.0 的多城市泛化路测视频,官方称是业内首批可实现量产的“三域融通”智驾解决方案。

在人车混杂的城市道路场景中,搭载 ANP3.0 的车辆能精准识别临时红绿灯,成功应对隐蔽、有部分遮挡的红绿灯,在中巴车以较高车速忽然压实线近距离切车的过程中,其流畅地完成平顺减速的近距离切车应对动作。

行驶至城市中最具有挑战性的复杂路口场景时,搭载 ANP3.0 的车辆精准躲避路口外卖车“鬼探头”,并在转弯过程中与主路直行车辆进行博弈后,实现了无保护掉头。在没有专门左转红绿灯的无保护路口,搭载 ANP3.0 的车辆也与对向直行车流博弈成功,完成无保护左转。

在高速路场景中,搭载 ANP3.0 的车辆在即将进入 ETC 通道时,快速智能选择 ETC 通道并自动通过 ETC 收费岛狭小空间,百度 Apollo 成为行业中首家智能驾驶方案实现自动通过 ETC 的企业。

此外,搭载 ANP3.0 的车辆也展示了高速效率变道、隧道通行、大曲率魔鬼弯道(曲率半径 130m)通行等一系列功能。

在这支多城市泛化路测视频中,ANP3.0 展现了出色的感知能力,这源于其搭载的纯视觉感知系统 Apollo Lite++,即 Apollo 特色“BEV 环视三维感知”技术。

在研发测试阶段,ANP3.0 已经依靠“BEV 环视三维感知”技术,成为国内唯一能依靠纯视觉跑通城市域多场景的智驾方案;在 2023 年实际量产阶段,ANP3.0 将采用“纯视觉 + 激光雷达”的双感知、真冗余方案,进一步从感知上应对非常规异形障碍物、夜晚障碍物、动 / 静态遮挡鬼探头、停车场跨层泊车等复杂城市场景,进一步提升智能驾驶的安全和稳定性。

IT之家了解到,百度 Apollo 探索 L4 和 L2 + 技术共生路线,将自动驾驶技术落地高级辅助驾驶产品。

作为国内同时自研自动驾驶和高精地图的智驾供应商,百度 Apollo 为 ANP3.0 打造了全新一代覆盖广而深的量产“轻地图”,进一步保障 L2 + 城市级智驾产品的高通过性和良好用户体验。百度 Apollo 自研高精地图能为 ANP3.0 提供 ANP 智能驾驶必须的高精数据元素,无缝衔接 ANP 智驾系统算法特征和需求。目前,Apollo 自研的可用于高级领航辅助驾驶的高速高精地图累计已近 40 万公里,并率先获得广州和深圳首批量产高精地图审图号资质。

在智驾体验的打造上,百度 Apollo 基于“驾云一体”理念,结合在 AI、云计算、自动驾驶的积累,为 ANP3.0 智驾系统量身定制了配套的数据闭环工具链,实现智驾能力的不断进化。

目前,ANP3.0 已在北上广深等一线城市开展泛化测试。根据规划,ANP3.0 将于 2023 年年中正式实现量产,届时将面向多个城市推出“开箱即用”的城市智驾服务。