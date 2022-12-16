百度 Apollo 三域融通高阶智驾 ANP3.0 开启多城市泛化测试，2023 年中量产

IT之家 12 月 16 日消息，在全球智能汽车产业峰会（GIV2022）上，百度 Apollo 展示了一段三域融通高阶智驾产品 ANP3.0 的多城市泛化路测视频，官方称是业内首批可实现量产的“三域融通”智驾解决方案。

在人车混杂的城市道路场景中，搭载 ANP3.0 的车辆能精准识别临时红绿灯，成功应对隐蔽、有部分遮挡的红绿灯，在中巴车以较高车速忽然压实线近距离切车的过程中，其流畅地完成平顺减速的近距离切车应对动作。

行驶至城市中最具有挑战性的复杂路口场景时，搭载 ANP3.0 的车辆精准躲避路口外卖车“鬼探头”，并在转弯过程中与主路直行车辆进行博弈后，实现了无保护掉头。在没有专门左转红绿灯的无保护路口，搭载 ANP3.0 的车辆也与对向直行车流博弈成功，完成无保护左转。

在高速路场景中，搭载 ANP3.0 的车辆在即将进入 ETC 通道时，快速智能选择 ETC 通道并自动通过 ETC 收费岛狭小空间，百度 Apollo 成为行业中首家智能驾驶方案实现自动通过 ETC 的企业。

此外，搭载 ANP3.0 的车辆也展示了高速效率变道、隧道通行、大曲率魔鬼弯道（曲率半径 130m）通行等一系列功能。

在这支多城市泛化路测视频中，ANP3.0 展现了出色的感知能力，这源于其搭载的纯视觉感知系统 Apollo Lite++，即 Apollo 特色“BEV 环视三维感知”技术。

在研发测试阶段，ANP3.0 已经依靠“BEV 环视三维感知”技术，成为国内唯一能依靠纯视觉跑通城市域多场景的智驾方案；在 2023 年实际量产阶段，ANP3.0 将采用“纯视觉 + 激光雷达”的双感知、真冗余方案，进一步从感知上应对非常规异形障碍物、夜晚障碍物、动 / 静态遮挡鬼探头、停车场跨层泊车等复杂城市场景，进一步提升智能驾驶的安全和稳定性。

IT之家了解到，百度 Apollo 探索 L4 和 L2 + 技术共生路线，将自动驾驶技术落地高级辅助驾驶产品。

作为国内同时自研自动驾驶和高精地图的智驾供应商，百度 Apollo 为 ANP3.0 打造了全新一代覆盖广而深的量产“轻地图”，进一步保障 L2 + 城市级智驾产品的高通过性和良好用户体验。百度 Apollo 自研高精地图能为 ANP3.0 提供 ANP 智能驾驶必须的高精数据元素，无缝衔接 ANP 智驾系统算法特征和需求。目前，Apollo 自研的可用于高级领航辅助驾驶的高速高精地图累计已近 40 万公里，并率先获得广州和深圳首批量产高精地图审图号资质。

在智驾体验的打造上，百度 Apollo 基于“驾云一体”理念，结合在 AI、云计算、自动驾驶的积累，为 ANP3.0 智驾系统量身定制了配套的数据闭环工具链，实现智驾能力的不断进化。

目前，ANP3.0 已在北上广深等一线城市开展泛化测试。根据规划，ANP3.0 将于 2023 年年中正式实现量产，届时将面向多个城市推出“开箱即用”的城市智驾服务。