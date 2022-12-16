三星已为运营商 Verizon 在美国部署超 1 万个 5G vRAN 站点

IT之家 12 月 16 日消息，2020 年，三星与 Verizon 签署了一项协议，为这家美国网络运营商提供 5G vRAN 解决方案，并帮助该运营商建立 5G 网络。在三星支持下，到 2022 年 8 月，Verizon 在美国有超过 8000 个可运行的 vRAN 站点。这两个品牌现在已经达到了新的里程碑。三星宣布，已经为 Verizon 部署了超过 1 万个 vRAN 站点，并旨在实现该运营商在 2025 年前部署 2 万个 vRAN 站点的目标。

据三星网称，其 vRAN 解决方案“允许运营商执行网络功能，并提供传统 RAN 不可能或者很难实现的服务。我们的 vRAN 符合 O-RAN 标准，能够运行 2G、4G 和 5G 网络，并且能够同时运行 4G 和 5G。虚拟化 RAN 是生态友好型的，可以通过减少或关闭天线、放大器和基站上所需的能量来降低功耗。”

本月早些时候，运营商 Verizon 宣布，现在面向美国超过 1.75 亿人提供 5G UW（超宽带）服务。该公司的目标是到 2023 年第一季度提供全国范围内的 5G 超宽带服务。

IT之家获悉，在 Verizon 与三星合作实现其 5G 覆盖目标的同时，该公司还与爱立信合作提供 5G vRAN 解决方案（简称爱立信云 RAN）。周四，Verizon 运营商宣布，已经在美国部署了第一个爱立信 vRAN 基站。