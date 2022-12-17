巴西 Apple Watch 用户更新 watchOS 9.2 后获得房颤历史功能

IT之家 12 月 17 日消息，watchOS 9 新增了房颤历史（AFib History）功能，诊断为心房颤动的 Apple Watch 用户可以保留心律数据记录，以便让用户和医生更深入地了解病情。在日前发布的 watchOS 9.2 版本更新中，苹果向巴西地区用户推广了这项功能。

房颤历史（AFib History）功能于今年 WWDC 大会上宣布，由于需要得到当地卫生监管部门的批准，因此功能上线初期仅限于美国。watchOS 9 在今年 9 月正式发布之后，苹果在包括加拿大、墨西哥、南非、英国和欧洲的许多其它国家和地区推广了这项功能。

援引国外科技媒体 MacMagazine 报道，苹果在近日发布的 watchOS 9.2 更新中将该功能扩展到巴西。苹果官方并未确认，不过有部分巴西 Apple Watch 用户在社交媒体上晒图分享表示已经获得了该功能。

IT之家了解到，在日前发布的 watchOS 9.2 版本更新中，苹果向巴西地区用户推广了这项功能。心房颤动是一种常见的快速心律失常，60 岁以上的人有 1% 出现房颤，随着年龄增长发生率成倍增加。其中无器质性心脏病患者占 3%～11%。

Framingham 研究发现房颤患者死亡率较无房颤者高 1.5～1.9 倍。房颤的发生与年龄和基础疾病类型有关，高血压病是最易并发房颤的心血管疾病。伴发房颤的患者发生栓塞性并发症的风险明显增加。为更好防治及减少相关并发症发生。