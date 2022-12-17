最高支持 DDR5-6400，映泰 B760A Silver 主板信息曝光

IT之家 12 月 17 日消息，英特尔即将推出的 B760 芯片集的信息陆续曝光。在微星 B760 战斧导弹主板曝光之后，德国 Geizhals 已经发布了关于映泰（Biostars）B760A Silver 主板的一些细节。

IT之家了解到，虽然该网站并未提供该主板的实物图，但是提供了一张设计草稿。由于这是一款入门主板，因此并没有太多值得兴奋的地方。