最高支持 DDR5-6400，映泰 B760A Silver 主板信息曝光

IT之家 12 月 17 日消息，英特尔即将推出的 B760 芯片集的信息陆续曝光。在微星 B760 战斧导弹主板曝光之后，德国 Geizhals 已经发布了关于映泰（Biostars）B760A Silver 主板的一些细节。
IT之家了解到，虽然该网站并未提供该主板的实物图，但是提供了一张设计草稿。由于这是一款入门主板，因此并没有太多值得兴奋的地方。
主板外形：ATX
CPU 插槽：Intel 1700
芯片集：Intel B760
支持的 CPU 型号：Core i-13000, Core i-12000, Pentium Gold G7000, Celeron G6000
内存：4 根 DDR5 DIMM，最高支持 PC5-51200U / DDR5-6400 (OC)，最大 128GB（UDIMM）
主板插槽：1 个 PCIe 5.0 x16、1 个 PCIe 4.0 x16 (x4)、2 个 PCIe 3.0 x1、2 个 M.2 / M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280)、1 个 M.2 / M-Key (PCIe 4.0 x4 / SATA, 22110/2280/2260/2242)、1 个 M.2 / E-Key (PCIe / Intel CNVi, 2230)。
外接端口：1 个 HDMI 2.1 (iGPU)、1 个 DisplayPort 1.2 (iGPU)、1 个 USB-C 3.1 (10Gb / s)、5 个 USB-A 3.1 (10Gb / s)、2 个 USB-A 2.0 (480Mb / s)、1 个 2.5GBase-T (Realtek RTL8125B)、3 个 Klinke
内部端口：1 个 USB-C 3.1 Key-A Header (10Gb / s)、1 个 USB 3.1 Header (10Gb / s、2x USB 3.0)、2 个 USB 2.0 Header (480Mb / s, 4x USB 2.0)、4 个 SATA 6Gb / s (B760)、1 个 seriell、1 个 TPM-Header、1 个 Thunderbolt-Header 10-Pin、1 个 Speaker-Header。
音频：7.1 (Realtek ALC1220)
集显：iGPU
无线：N / A
RAID 级别：0/1/5/10 (B760)