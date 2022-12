由于 Apple Maps 错误，美国一家庭不断收到各种快递

IT之家 12 月 17 日消息,由于 Apple Maps 的一个错误,导致美国一户家庭不断收到快递。援引美国当地媒体 wfmynews2 报道,莎朗・丹尼(Sharon Denny)和她的丈夫于 1978 年购买了位于美国北卡罗来纳州克尔纳斯维尔(Kernersville)的房子,她们已经在此居住了四十多年。

IT之家了解到,大约 1 年前,她家门口会出现一些游客,丹尼表示:“每周都会有几个人过来,有时候一天会来好几个人”。她丈夫通过询问发现,这些游客要去往“1323 Highway 66”的购物中心,但是 Apple Maps 会导航至“1323 Mountain Street”,也就是她的家。两个地点相距 4 英里。

在过去 1 年多时间里,有人上门询问这里是否为文身店;有人询问是否可以给狗做美容,甚至于还收到了包括浴缸在内的各种奇奇怪怪的快递物品。这种混乱也给“1323 Highway 66”购物中心的企业带来了问题。原本打算送往狗美容店、文身店的货物最终都到了丹尼的门口。

店主和丹尼说,这一切都始于市政府将 strip mall 的地址从 1325 US 66 更改为 1323 US 66。问题是 Mountain Street 也是 US 66,Apple Maps 无法理解其中的区别。

在丹尼联系当地电台 News 2 之后,苹果公司通过技术手段几周后修复了这个问题。