长江计算 DC13F V2 台式机发布：搭载飞腾腾锐 D2000 处理器，麒麟系统运行安卓 App

IT之家 12 月 17 日消息，武汉长江计算科技有限公司（简称长江计算）推出了自主创新的全新桌面终端产品 —— 长江计算 DC13F V2，主要针对适配性、交互性、信息安全等方面打造。

长江计算 DC13F V2 设备采用 8 核 2.3GHz 的飞腾腾锐 D2000 处理器，并标配 8GB DDR4 内存及 256GB 的 M.2 NVMe SSD。SpecInt2006 测试分数达 100 ，在多种应用场景下的处理性能已不落后。同时 DC13F V2 还可支持 4K 视频流畅播放及 4 段式自适应耳机接口，可满足各类办公及个人电脑应用场景下的性能需求。

长江计算 DC13F V2 台式机可以兼容市面上所有主流国产操作系统，而且还在持续丰富应用生态。在麒麟系统支持下，还可以通过鲲鹏助手安装各种版本的 Windows 系统，从而使用 Windows 应用。同时，DC13F V2 台式机将安卓环境融入到操作系统底层，实现 Android 生态兼容和体验融合，让用户轻松使用各类安卓 App。

IT之家获悉，DC13F V2 设备为用户提供 PC 与手机多屏协同功能。通过鲲鹏助手，用户可以将手机投屏到电脑上，使用电脑控制手机，实现多屏协同。

此外，DC13F V2 设备的 USB 还支持 40W 超级快充，可以在 30 分钟内为手机充电 70% 以上。用户还可以双击键盘“P”键直接开机，或根据使用习惯通过 BIOS 自定义设置开机键。

在安全性方面，DC13F V2 设备支持硬盘密码保护，保护用户存储数据安全。用户还可以通过 USB 端口禁用，防止 USB 数据拷贝及病毒传播。同时，DC13F V2 还提供机箱防入侵功能，在机箱盖开启后，BIOS 会提示报警。

在可靠性方面，DC13F V2 的 BIOS 支持一键升级，以及在 BIOS 文件受损后一键恢复。通过采用企业级电源芯片，为主机提供低纹波噪声、高动态响应、高可靠高能效的供电能力。