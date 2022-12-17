动物照镜子时，是否也会觉得自己长得很好看

可可是世界上著名的“会说话”的大猩猩。有一次，可可没有要到果汁，只好从地上的盘子里喝水。它将一根厚胶管当作吸管喝水，然后打手语说自己是一只“可怜的大象”。可可把吸管和象鼻联系起来，用了一个隐喻来指认自我。

可可也会用手语来开玩笑，会表达诸如快乐、伤心、气愤、恐惧和爱之类的情绪，甚至索要拥抱、食物、宠物和人的关注。

面对镜子时，可可会扮鬼脸，检查牙齿，甚至还会抹唇膏。当被问到在镜子中看到什么时，它会说“我”。管理员又问：“它是谁？”它回答说“可可”，把自己描述成是一只“精致的大猩猩”。

在 1978 年和 1985 年，可可两度登上美国《国家地理》杂志的封面，1978 年的封面展示了可可拿着照相机对着镜中的自己自拍的形象



著名的倭黑猩猩坎齐会用象形符号来和人类进行交流，比如它会问管理员能不能生火烤棉花糖。（多了不起，他可以自己完成这两件事。）它会用象形符号来问客人想要喝什么咖啡，也会提出外出的要求，邀请人类来玩游戏，甚至在看到管理员脚滑时还会提醒他们“当心”。当被问到它是否准备好去做期待已久的事情时，它有时会回答“都已经是过去的事了”。

和可可一样，坎齐也能从镜子和视频里认出自己。实际上，坎齐会借助摄像机和镜子来练习吹气球和吹泡泡糖。这两种活动它都很喜欢，但是并不精通，而通过观看录像，他就能不断地提高技巧。

坎齐

另外一只类人猿，红毛猩猩夏特克会用手语来索要自己最喜爱的食物，要求搭车去餐厅，请求清理笼子，等等。它能理解金钱的概念，并曾经通过清理围栏和做其它杂事来换取零钱 —— 货币。它用这些零钱来“购买”冰激凌之类的食物。

夏特克也与可可和坎齐一样，能在镜子中认出自己，并说他自己是一个“红毛猩猩人”。当它搬到动物园，看到其他红毛猩猩不会打手语时，就把它们叫作“黄狗”。夏特克知道它们是红毛猩猩，因此它的管理员认为它这种故意的论调是为了和它们划清界限。

通过对可可、坎齐、夏特克和其他“会说话的类人猿”的研究，科学家得以对非人动物的大脑有了一点点了解，收集到动物具有自我意识的证据。区分自己和他人的能力是自我意识的一个层面，这种能力被认为是拥有智慧的标志。但是在动物界，能够借助手语或象形符号展示出自我意识的动物很少，因此科学家需要凭借其他标准来评判动物是否具有自我意识。其中一个标准就是动物是否能够通过“镜子测试”，这是心理学家小戈登・盖洛普在 1970 年开发的一种自我意识测评工具。

“镜子测试”就是把动物放在镜子前，观察它们的相关反应，以确定它们是否能够认出自己。假如它们没有在镜子中认出自己，而是视而不见，进行攻击，或者试图和镜像一起玩耍，那么就不能通过测试。假如它认出了自己，那么就部分地通过了测试。研究者就会用一种无气味的颜料或标签给动物做标记，而且动物只有借助镜子才能看到标记。只有当动物认出自己的镜像，看到镜像身上的标记，并查看自己身上的标记时，才能算完全通过了测试。

迄今为止，共有 11 个物种（不包括人类）完全或者部分通过了镜子测试：蚂蚁、亚洲象、倭黑猩猩、宽吻海豚、黑猩猩、欧洲喜鹊、大猩猩、蝠鲼、红毛猩猩、虎鲸和恒河猴。

红毛猩猩

当这些动物站在镜子或视频显示器前时，反应和人类相似：他们会查看自己身上的标记，并通过扭动和摇晃来摆脱它们。有的动物还会反复张开和闭上嘴巴，吐舌头，扮鬼脸，并尝试去看自己的后背。奥斯丁是和坎齐住在同一个研究机构的黑猩猩，它甚至拿来一支手电筒，仔细检查自己喉部。奥斯丁之前从未见过类似的做法，也没有受到管理员的鼓动，行为完全是自发的。

欧洲喜鹊是通过镜子测试的第一种非哺乳类动物。在实验之前，科学家曾经以为自我意识来自于大脑皮质，这种大脑结构仅存于哺乳动物的大脑中。鸟类不具有大脑皮质，因而没人能够预料到它们竟有自我意识。当它们对镜子中的自己做出反应时，科学家们改变了对鸟类、对大脑的理解。在镜子前，喜鹊移动脑袋，拍打翅膀，并改变姿势。当它们在镜像中看到自己的羽毛上有奇怪的标记物时，就会试图用鸟喙去啄，或用爪子去抓。

喜鹊

另外一种颠覆传统科学观念的非哺乳类动物是一种鱼 —— 蝠鲼。2016 年，南佛罗里达大学的研究人员奇拉・阿里为鱼缸里的两条巨大的蝠鲼拍摄了视频。科学家预先拍摄了蝠鲼在没有镜子时的正常行为，然后再放置镜子，看看它们是否改变了行为。

镜子出现后，蝠鲼表现出不同寻常的行为，表明它们具有一定程度的自我意识：它们在镜子前绕圈，晃动鱼鳍，并且吹泡泡，这些行为对蝠鲼来说相当罕见。它们并未尝试和自己的镜像进行互动，这表明他们没有将其当作是其他蝠鲼。科学家没有给蝠鲼贴上标记物，他们也没有机会对着镜子查看，因此不算完全通过测试，但是研究人员认为，蝠鲼的反应充分表明它们具有自我意识。

蝠鲼是“大脑 — 体重”比例最高的鱼类，他们表现出好奇的、玩耍的行为，而且似乎对人类特别感兴趣

就连昆虫（一种行军蚁）也在最近通过了镜子测试。在镜子前面，蚂蚁左右扭头，晃动触须，并用嘴巴触碰自己的镜像。当研究者给他们的唇基（蚂蚁嘴部上方的一块平滑区域）染上蓝点之后，蚂蚁在镜子中发现了自己身上的异常，于是就用前腿去擦拭唇基，并用触角触碰它，试图清除蓝点。蚂蚁是微小的无脊椎动物，这促使科学家考虑一种可能性：所有动物可能都至少具有一定程度的自我意识。但是科学家也需要设计更加精准的测试。

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尽管镜子测试仍然被当作是自我意识测评的黄金法则，但是研究人员越来越意识到它的局限性。比如，野生大猩猩很难通过镜子测试，这可能是因为野生大猩猩会避免眼神交流，这一举动带有进攻意味。也许这就是大部分大猩猩会自然而然地避免正视镜子中的自己的原因。研究人员意识到，在寻找自我意识的证据时，必须考虑到每种动物感知和应对世界的独特方式。假如不考虑行为和感知上的差异，就会误下结论。这甚至也适用于在人类身上所做的镜子测试。

有一种普遍的观点认为，大多数人类小孩在两岁的时候就能通过自我意识测试。但是事实上，不同文化背景的孩子表现出不同的自我意识发展模式。例如在肯尼亚，参加测试的 82 个孩子（18 个月到 72 个月大）中，只有两个通过了镜子测试。那些没有通过的孩子也很正常，都是身体健康、适应良好的孩子。他们只是不习惯使用镜子，因此在对着镜子时表现异常，似乎不习惯镜子中的自己。虽然不能通过测试，但这并不说明他们没有自我意识，我们应该考虑文化造成的差异。在动物身上所做的镜子测试也应该考虑到这一点。

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大猩猩有避免眼神接触的禁忌，其他动物可能也有独特的感知特点，这些都会影响对镜子的反应。例如，狗就无法通过镜子测试，生物学家马克・贝科夫推测，是因为狗最重要的感官是嗅觉，而不是视觉。它们的鼻子上大概有 3000 万个感受器，而人类仅有 600 万个。此外，他们处理嗅觉的大脑部位是人类的 40 倍之多。我们不应让狗来辨认镜子中的自己，而应该让它们闻出自己的气味。

犬科动物认知世界的方式主要是通过嗅觉，只有考虑到这一点，科学家才能开发出适用于犬科动物的自我认知测试

在动物具有自我意识的研究之路上，镜子测试曾是举足轻重的一步。不过，就像童话中的魔镜一样，至少也揭示了一个出人意料的真相：人类或许是最具有自我意识的动物，但是很多时候我们也无法看到自己的偏见，无法看到自己形成知觉的方式。

作者：[美] 贝琳达・雷西奥

翻译：邹桂萍、赵序茅

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编辑：张润昕

★ 作者简介 ★

贝琳达・雷西奥是具有生物学背景的作家、教育工作者及创新动物社会研究奖的获得者，拥有丰富的大众传播经验，为教育电视、博物馆和出版商开发了很多科学课程。

★ 内容简介 ★

《动物内心笔记》这本书通过近 70 篇清新博闻的小短文和 120 多幅生动有趣的图片，从情感和智慧两个角度探讨了各种有趣的动物行为，主题涉及动物的嬉戏、友谊、死亡、公平感、幽默感、智商及其评价……

书中引用了大量动物行为学领域中科学研究的精华，并对《鱼都知道什么》《鸟类的天赋》《无言的呼唤》《章鱼的灵魂》《猿形毕露》《乌鸦传奇》《追寻杜立德医生》等当今流行的科普著作进行精彩的介绍，为读者轻松了解该领域新进展和科普经典提供了难能可贵的机会。

本文来自微信公众号：原点阅读 （ID：tupydread），作者：贝琳达・雷西奥，翻译：邹桂萍、赵序茅，编辑：张润昕