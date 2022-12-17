DSCC 机构：8K 电视将在 2023 年受到限制，增速变缓

IT之家 12 月 17 日消息，据意大利 DDay 报道，欧盟委员会已经确认其更为严格的能源效率指数（EEI）将按计划在 2023 年 3 月实施，不做任何修改。新的 EEI 将使 2023 年在欧洲销售 8K 电视更具挑战性。

目前市场上的所有 8K 电视都不符合要求。

根据 DSCC 的季度高阶电视出货量和预测报告，西欧是 2021 年 8K 电视的最大区域市场，超过中国和北美。如这里的图表所示。2021 年，西欧区域的 8K 电视出货量共计 11.4 万台。

占全球总数的 31%。如图所示，8K 电视的出货量在 2020 年第四季度激增到一个峰值，此后稳定在一个较低的水平。到 2022 年第三季度，8K 电视出货量同比仅增长 5%，而西欧的出货量下降了 3%，因为高阶电视市场受到俄乌战争和高通胀的担忧的影响。

根据新的 EEI 规定，从 2023 年 3 月开始，8K 电视将被要求达到与 4K 相同的要求。该 EEI 要求转化为大约 65 英寸电视的功耗为 116W，75 英寸电视为 141W，85 英寸电视为 169W。

新的 EEI 法规并不禁止 8K 电视，他们只禁止不符合满足能源功耗要求的电视。电视机制造商有几种选择使当前技术的电视符合要求，如 8K 协会的 Bob Raikes 所描述的，最简单的方法可能是降低电视机的 "开箱即用 " 设置的亮度。据 Raikes 说，索尼电视机已经在使用这种方法。另一种方法是去除电视调谐器，将 8KTV 作为显示器出售，但这种方法不太可能得到零售商的支持。

在品牌层面上，三星在西欧销售的 8K 电视占绝大多数。虽然西欧包括一些非欧盟国家，如英国和瑞士，但电视制造商通常倾向于为每个地区标准化其型号，以减少产品的复杂性。

三星是 8K 协会的创始成员之一，在使 8K 电视在欧洲和全球获得成功方面拥有最大的利益。三星可能会像索尼一样，选择降低其在欧洲的 8K 电视的亮度，以满足相关规定，但无论三星选择何种途径。由于这些法规，8K 电视市场在 2023 年的增长可能会更加缓慢。