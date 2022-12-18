我国首艘超深水科考钻探船实现主船体贯通，即将下水

IT之家 12 月 18 日消息，据央视新闻，今天（12 月 18 日），由我国自主设计建造的首艘面向深海万米钻探的超深水科考船 —— 大洋钻探船，在广州市南沙区实现主船体贯通，即将下水，标志着我国深海探测领域重大装备建设迈出关键一步。

大洋钻探船是我国首艘超深水科考钻探船，隶属于自然资源部中国地质调查局，设计排水量达 4.2 万吨，具备全球海域无限航区作业能力和海域超过 10000 米的钻探能力。这艘船由中船集团第七〇八研究所设计，中船黄埔文冲船舶有限公司建造。

作为支撑海洋强国建设的“国之重器”，大洋钻探船的设计和建造，聚焦解决地球深部重大资源环境科学问题，具有油气钻探和大洋科学钻探两大作业模式，兼具隔水管和无隔水管钻探作业方式。此外，该钻探船拟配置十大类别先进的船载设备，形成涵盖海洋研究全领域的九大实验室，并首次配建国际一流标准的古地磁和超净实验室，总体装备和综合作业能力处于国际领先水平。

后续大洋钻探船将开展上建区域搭载、设备安装调试、码头试验等工作，预计于 2024 年全面建成。建成后主要承担国家重大科技项目和国际大科学计划中的大洋科学钻探任务。

IT之家了解到，国际上定义 1000 米以下水深的海域为深海，目前人类已经探索的深海只有 5%，95% 的深海领域仍不为人知。近半个世纪以来人类对于深海研究的投入越来越大，大洋钻探船就是其中之一，它是承载一系列大型国际深海研究计划的“航空母舰”。

大洋钻探船是一个国家海洋科学水平的标志性象征，建造大洋钻探船这一工程将极大提升我国深海研究能力和国际地位，提升我国深海资源勘探能力与水平，对建设海洋强国和 21 世纪海上丝绸之路具有重要意义。