微软 GitHub 代码编辑器 Atom 已停用，所有存储库都被存档

IT之家 12 月 18 日消息，早在今年夏天，微软旗下的 GitHub 就宣布将淘汰 Atom 代码编辑器，转而支持 Visual Studio Code 和 GitHub Codespaces 等其他产品，而这一天终于到来了，目前 Atom 所有存储库都被存档，主动支持和包管理也已结束。

尽管 Atom 十分受欢迎，但它现在已正式成为过去，不过它的影响力将永远存在，毕竟它是 Electron 框架的基础之一。

IT之家了解到，Atom 是由 GitHub 开发的自由及开放源代码的文字与代码编辑器，于 2014 年上线了首个版本，目前支持 macOS、Windows 和 Linux 操作系统，支持 Node.js 所写的插件，并内置由 Github 提供的 Git 版本控制系统。

不过，随着 GitHub 被微软收购，以及多年来新的基于云的工具出现和发展，Atom 社区的参与度显著下降，GitHub 决定停用该文本编辑器，IT之家小伙伴可以使用微软 Visual Studio Code 等工具替代使用。

实际上，Atom 一直是一个开源项目。所以说，在其存储库被归档之前已经有另一个社区主导的项目出现，目的是让 Atom 的火力再继续燃烧一段时间，为粉丝提供除 Codespaces 和 Visual Studio Code 外的另一个选择，

这也一个值得 Atom 粉丝考虑的分支 ——Pulsar。不过这一分支仍处于非常早期的阶段，其核心保留了熟悉的 Atom 用户体验，而且目前可能还没有准备好成为一款全职代码编辑器，不过它现在可以在 Windows、Mac 和 Linux 上试用。