中国科学院原院长白春礼：激光核聚变离商业发电还有很长的路要走

IT之家 12 月 18 日消息，据新京报贝壳财经报道，中国科学院学部主席团名誉主席、中国科学院原院长白春礼 12 月 17 日在 2023《财经》年会上表示，目前激光核聚变具有时间短，发电效率低等特点，科学上具有重要意义，可应用在一些特殊领域，离商业发电还有很长的路要走。2020 年，中科院也立项部署了与美国不同技术路径的激光核聚变研究工作。

白春礼提到，12 月 13 日，美国能源部官员宣布，加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室，首次成功在核聚变反应中实现了“净能量增益”，即聚变反应产生的能量大于促发该反应的镭射能量。实验向目标输入了 2.05 兆焦耳的能量，产生了 3.15 兆焦耳的聚变能量输出，能量增益达到 153%。3.15 兆焦耳的能量相当于二两炸药的爆炸威力。这是世界上首次激光核聚变点火，是一个里程碑式的工作，引起了科学界和社会的广泛关注。

白春礼还指出，目前科学界认为能源革命和产业转型的重要方向，一是化石能源清洁低碳利用，二是低碳和可再生能源的规模化应用，三是二氧化碳捕集和利用。

IT之家了解到，中国工程院院士杜祥琬在接受采访时表示也认为，此次美国的核聚变增益属于聚变物理范畴，不太可能为人类能源问题提供解决思路。他解释道，人们真正用于能源的核聚变，是一种非爆炸性的可控的核聚变。可控核聚变获取能源也只是人类探索清洁和可持续能源的出路之一，其他的可持续和清洁能源同样可以研究和利用，如太阳能、风力、水力、地热等能源。