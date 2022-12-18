集度 ROBO-01 量产版将于广州车展亮相，2023 年上市交付

IT之家 12 月 18 日消息，此前因为 2022 年广州车展延期，集度曾宣布 ROBO-01 量产版的发布时间推迟至 2023 年，不过由于广州车展恢复举办，集度 ROBO-01 量产版也将会在 12 月 30 日开幕的广州车展上迎来首秀。

今年 10 月集度 ROBO-01 探月限定版上市，售价 39.98 万元，限量发售 2000 辆，并将于 2023 年开始交付。

ROBO-01 探月限定版为 ROBO-01 首发版本，由集度与中国探月合作打造的中国探月工程主题联名车型，新车基本延续了集度 ROBO-01 概念车的设计，车头采用了 AI 像素大灯，两颗激光雷达设置在了前大灯位置。同时，ROBO-01 探月限定版还加入一些“中国探月”的元素，包括专属的浅金色饰件和拉花等，侧面采用了悬浮式车顶设计，同时还采用了隐藏式门把手。

ROBO-01 探月限定版车身长 4853mm / 宽 1990mm / 高 1611mm，轴距长达 3000mm，在实现动感姿态的同时提供舒适的内饰空间。后备箱储物空间高达 555L，后排座椅放倒后将拥有 1528L 纯平拓展储物空间。

ROBO-01 探月限定版基于领先的 SEA 浩瀚平台打造，采用高端车型标配的前双叉臂 / 后多连杆悬架；搭载宁德时代 100kWh 三元锂电池，续航 600+km；前后永磁同步双电机配置，双电机峰值总功率 400kW，零百加速仅 3.9 秒。

智能配置方面，ROBO-01 探月限定版搭载领先的高阶智能驾驶硬件套装，包括双英伟达 Orin X 提供高达 508TOPS 的底层算力驱动，31 个智驾传感器（2 个激光雷达、5 个毫米波雷达、12 个超声波雷达、12 个高清摄像头），可提供 360 度感知。

集度首款量产车的将会有怎样的外观和配置，IT之家届时将为大家带来相关报道。