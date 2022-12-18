我国著名金属材料科学家、冶金教育家章守华逝世，享年 106 岁

IT之家 12 月 18 日消息，据北京科技大学官网，我国著名金属材料科学家、冶金教育家，中国金属材料及热处理专业的创建人之一章守华因病医治无效，于 12 月 17 日在北京逝世，享年 106 岁。

据悉，章守华于 1917 年 10 月 26 日出生江苏苏州，1935 年考入（国立）交通大学唐山工学院矿冶系，其后任职于四川大渡口钢铁厂和綦江电化冶炼厂。1944 年赴美国卡内基理工学院留学，其后在美国西屋电器制造公司和卡内基理工学院金属研究室工作。1948 年，章守华回国到（国立）交通大学唐山工学院任教。1952 年，章守华被任命为北京钢铁工业学院（现北京科技大学）建校筹备委员会委员，后历任学校金相热处理系、工艺系、金属学系（后来的材料科学与工程系）教授与系主任，1981 年被聘为全国首批博士生导师，1995 年光荣退休。

讣告中提到，章守华主持创建了我国第一个金相热处理专业，为我国培养了大批科学技术人才。他主编了我国第一本《合金钢》教材，其后更名修订出版的《钢铁材料学》荣获部级高等学校教材一等奖、“国家级教学成果奖”二等奖及奖章。章守华领导下获得的钢中元素作用规律及成分设计等研究成果，为我国第一颗人造卫星“东方红一号”火箭壳体用低合金超高强度钢的成功研制发挥了重要作用。

IT之家了解到，中国科学院院士葛昌纯曾评价章守华称：“他虽不是院士，但培养出了一批院士，包括中国科学院院士邹世昌、陈国良，中国工程院院士殷瑞钰、周邦新、柯伟、涂铭旌等。”